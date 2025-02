Vip e personaggi nati il 22 Febbraio, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Oggi, 22 febbraio 2025, ricorre una data speciale per tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Sono diverse le celebrità che sono nate in questo giorno e che oggi celebriamo i loro compleanni. Tra questi, spicca Joaquin Cortes, il famoso ballerino e coreografo spagnolo, che oggi compie ben 56 anni.

Joaquin Cortes: 56 anni di passione e talento. Il ballerino di flamenco che ci ha fatto sognare

Joaquin Cortes, nato il 22 febbraio 1969 a Cordova, in Spagna, è uno dei ballerini di flamenco più celebri al mondo. Con i suoi passi di danza ha rivoluzionato il genere, mescolando il flamenco tradizionale con elementi moderni e influenze di danza classica e contemporanea. Il suo stile unico e carismatico lo ha reso infatti una star internazionale, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. E che ha fatto sognare tantissime e tantissimi di noi.

Dopo aver iniziato la sua carriera con il Ballet Nacional de España, Cortes ha deciso di intraprendere un percorso indipendente, fondando la sua compagnia di danza e portando in scena spettacoli che hanno riscosso enorme successo. Tra le sue esibizioni più famose ricordiamo “Cibayi”, “Pasiones Gitanas” e “Live”, che hanno affascinato platee in tutto il mondo. Oltre alla danza, Cortes ha lavorato anche nel cinema e nella moda, collaborando con stilisti importantissimi come Giorgio Armani.

Oggi, che compie 56 anni, Joaquin Cortes continua a essere un’icona del flamenco e un punto di riferimento per le nuove generazioni di ballerini. Sicuramente, ha portato all’arte della danza un contributo indelebile che non smetteremo mai di riconoscergli!

Altri compleanni celebri del 22 febbraio: da Gianni Ippoliti a Simona Tagli

Oltre a Joaquin Cortes, ci sono anche altre personalità del mondo dello spettacolo che festeggiano oggi il loro compleanno. Gianni Ippoliti, nato il 22 febbraio 1950, compie oggi 75 anni. Volto noto della televisione italiana, giornalista e conduttore con uno stile ironico e pungente. Ha lavorato in numerose trasmissioni televisive, spesso distinguendosi per la sua sagacia e il suo umorismo sottile e fuori dalle righe. Circa un mese fa, salì agli onori delle cronache perché fu aggredito in centro a Roma, dopo un alterco per un parcheggio, in un episodio inspiegabile e ai limiti del surreale.

Compie gli anni oggi anche Simona Tagli, che fa ben 61 anni: nata nel 1964, è una ex showgirl e conduttrice televisiva italiana. Molto attiva negli anni ’80 e ’90, ha partecipato a diversi programmi di intrattenimento, elevandosi a vera e propria icona della TV di quegli anni. Lo scorso anno l’abbiamo addirittura rivista sul piccolo schermo, come concorrente del Grande Fratello 17 di Alfonso Signorini.

Il ricordo di Niki Lauda: sarebbe stato anche il suo compleanno

Oggi sarebbe stato anche il compleanno dell’indimenticato pilota automobilistico Niki Lauda, nato il 22 febbraio 1949 e scomparso il 20 maggio 2019. Leggenda della Formula 1, Lauda ha vinto tre titoli mondiali (1975, 1977, 1984) ed è ricordato non solo per le sue imprese in pista, ma anche per il suo incredibile spirito vitale. Sopravvissuto a un terribile incidente nel 1976, tornò a correre solo 42 giorni dopo, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà. Oggi avrebbe compiuto 76 anni.