Vip e personaggi nati il 21 aprile, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Sai chi compie gli anni il 21 aprile? Dal cinema alla musica, passando per grandi nomi dello sport e della storia, ce n'è per tutti i gusti!

Il 21 aprile è una data ricca di compleanni illustri, nella quale festeggiano i loro compleanni tanti volti noti del cinema, protagonisti della musica, dello sport e persino figure storiche di primo piano. In questo giorno è nato Edoardo Leo, attore e regista amatissimo dal pubblico italiano. Ma non è il solo: il 21 aprile ha dato i natali anche a grandi artisti internazionali, scrittori contemporanei, atleti e personalità storiche il cui ricordo resta vivissimo. Non ci resta che provare a scoprire insieme tutti i protagonisti di questo giorno speciale.

Edoardo Leo, talento eclettico del cinema italiano

Nato a Roma il 21 aprile 1972, Edoardo Leo è oggi uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Dopo gli esordi in televisione e la consacrazione con la sua partecipazione a Un medico in famiglia, ha raggiunto la grande notorietà interpretando ruoli brillanti e intensi, passando poi dietro la macchina da presa con grande successo. Sue memorabili interpretazioni sono quelle in Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio e, recentemente, con Follemente.

Buon compleanno a Matteo Pessina: grinta e intelligenza in campo

Nato il 21 aprile 1997, Matteo Pessina è uno dei centrocampisti più versatili del calcio italiano, campione d’Europa 2021 con la Nazionale Italiana. Pessina si è distinto non solo per le sue doti tecniche ma anche per la maturità e l’intelligenza tattica. Dopo aver dato tutto con la maglia dell’Atalanta, è dal 2022 una pedina fondamentale per il Monza, squadra della città dove è nato e della quale è capitano.

Gio Evan, poesia e canzoni per raccontare l’anima

Compie gli anni oggi anche Gio Evan, nato il 21 aprile 1988. È un artista poliedrico: scrittore, poeta, cantautore e performer. Le sue parole, spesso accompagnate da una vena ironica e riflessiva, conquistano un pubblico trasversale. E, con i suoi libri e brani musicali, riesce ad affrontare temi esistenziali con leggerezza e profondità, rendendolo una voce unica nel panorama contemporaneo.

Buon compleanno a Iggy Pop, il padre del punk rock

Il 21 aprile 1947 nasceva Iggy Pop, vera e propria leggenda vivente della musica rock. Icona del punk, frontman degli Stooges, ha rivoluzionato il modo di fare musica con uno stile provocatorio e carico di energia. La sua carriera, lunga oltre cinque decenni, continua a ispirare generazioni di artisti in tutto il mondo. I am the passenger…

Sarebbe stato il compleanno di Elisabetta II

Anche la regina Elisabetta II, nata il 21 aprile 1926, avrebbe compiuto gli anni in questo giorno. Non ha certo bisogno di presentazioni, dato che è stata la regina più longeva – e probabilmente la più amata e apprezzata – della storia britannica. Scomparsa l’8 settembre 2022, ha regnato per oltre settant’anni, attraversando cambiamenti epocali con grazia e determinazione. La sua figura resta simbolo di stabilità e dedizione, ancora celebratissima non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo.

Un giorno da regina: sarebbe stato il compleanno di Caterina la Grande, l’imperatrice illuminata

Il 21 aprile 1729 è anche il giorno della nascita di un’altra grande sovrana della storia: Caterina II di Russia, nota come Caterina la Grande. Colta e ambiziosa, ha guidato l’Impero russo nel periodo dell’Illuminismo, ampliando i confini e promuovendo riforme politiche e culturali. Il suo nome resta sinonimo di potere e visione politica in un’epoca di grandi trasformazioni.