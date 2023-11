Super tempesta Ciaran: cosa dobbiamo aspettarci in Italia

Content writer, video editor e fotografa, ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

La tempesta Ciaran si sta abbattendo sul Regno Unito continentale, provocando il caos in tutto il Paese. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità mentre venti a 160 km/h stanno colpendo il Regno Unito. La National Grid ha dichiarato che circa 9.000 proprietà sono rimaste senza corrente nel sud-ovest dell’Inghilterra, proprio a seguito dei danni causati dalla tempesta Ciaran.

La tempesta ha portato venti devastanti e piogge torrenziali e gli esperti avvertono che tali episodi meteorologici sono un concreto pericolo per la vita. È stato emesso un avviso di tornado per le parti meridionali dell’Inghilterra. La Tornado and Storm Research Organization (TORRO) ha avvertito che uno o due tornado potrebbero colpire il Regno Unito durante la tempesta Ciaran, che risulta quindi in costante evoluzione. Inoltre, il Met Office ha avvertito che “i detriti volanti potrebbero rappresentare un pericolo per la vita”.

La tempesta Ciaran in Italia

Paura in Toscana

Raffiche di vento pericolose

La tempesta Ciaran in Italia

Ma cosa dobbiamo aspettarci in Italia con l’arrivo della tempesta Ciaran? Secondo il servizio meteo, porterà pioggia, temporali e raffiche di vento con la forza di un uragano. Nonostante sia stata classificata come un ciclone extratropicale atlantico, gli effetti saranno comunque significativi. In Italia, i punti a maggior rischio per pioggia e temporali includono:

il Levante Ligure,

l’alta Lombardia,

il Trentino,

l’Alto Veneto,

il Friuli Venezia Giulia,

l’Emilia,

l’Alta Toscana.

Si prevedono punte di almeno 90-100 mm di pioggia in 24 ore, e va considerato che per allora i terreni potrebbero essere già saturi d’acqua. La situazione potrebbe portare a criticità idrogeologiche in queste Regioni.

Paura in Toscana

Inoltre, ci sono fiumi a rischio esondazioni che dovrebbero essere monitorati attentamente, tra cui quelli emiliani come il Po, il Tagliamento in Friuli, il Brenta, l’Adige, il Piave e il Bacchiglione in Veneto. La pioggia abbondante potrebbe causare esondazioni e inondazioni nelle aree circostanti. In Toscana, il Bisenzio ha scavallato gli argini a Campi e anche Pontedera è finita sott’acqua. La situazione più critica sembra essere a Livorno.

Raffiche di vento pericolose

Per quanto riguarda i venti, anche in Italia dobbiamo dunque aspettarci raffiche significative, soprattutto sui crinali appenninici e nel comparto tirrenico, dove non si escludono raffiche superiori anche ai 100 km/h. Questo potrebbe comportare problemi alla circolazione stradale, con raccomandazioni da parte della Protezione Civile di guidare con prudenza, specialmente in tratti stradali aperti e particolarmente esposti al vento.

Inoltre, è importante tenere d’occhio le frane, comprese quelle già in corso che potrebbero essere riattivate dalla pioggia. L’arrivo della tempesta Ciaran in Italia porta pioggia abbondante, temporali, raffiche di vento e il rischio di esondazioni e frane. È fondamentale prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza in questa situazione di emergenza.