È arrivata a 103 anni bevendo sempre questo drink: il 'cocktail' alla frutta che non ha mai smesso di bere

A chi non piacerebbe scoprire il segreto della longevità? Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che sono tantissimi coloro che ricorrono a diete speciali, estenuanti allenamenti, integratori e stili di vita più o meno rigorosi (ma c’è anche chi fa il contrario, dedicandosi al cibo spazzatura). Ma Nanny Pearl, una simpatica ultra-centenaria britannica, la chiave per raggiungere i 103 anni di età potrebbe essere stata molto più semplice di quanto pensiamo. Talmente semplice che probabilmente sta tutta in una semplice bibita, un “cocktail” alla frutta dagli effetti “miracolosi”. Non ci resta che andare a scoprire qual è.

Raggiunge i 103 anni di età (quasi 104) bevendo sempre la stessa bibita: di quale si tratta?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La storia che vi raccontiamo qui è quella di Nanny Pearl, una vecchietta britannica che festeggerà i 104 anni di età ad ottobre. La signora ha rivelato al mondo il suo segreto: il succo di mela.

Non un elisir fatato né una pozione complessa dagli ingredienti ricercati, ma un semplice e delizioso succo di mela. Comune al punto da poter essere acquistato per pochi euro in qualunque supermercato. Questo drink, che Pearl consuma quotidianamente e in grandi quantità, sembra essere la sua fonte inesauribile di vitalità.

Nanny Pearl alla ribalta su TikTok grazie ai segreti sul succo di mela

La rivelazione è arrivata attraverso un video comparso su TikTok, dove è stato pubblicato dalla nipote di Pearl, Holly Curran. Il video, che ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, mostra Holly mentre chiede alla nonna: “Se potessi bere una sola cosa per il resto della tua vita, quale sarebbe?”

Senza esitazione, Pearl ha indicato il succo di mela, mostrando un frigorifero colmo di bottiglie di questo prodotto. Poi, con un sorriso sul volto, ha descritto il suo amato drink come una bevanda dal “sapore acuto, dolce, tutto“.

Cosa ha di speciale il succo di mela che beve Nanny Pearl?

La verità è che Nanny Pearl non ha parlato di succo di mela in generale, ma ha fatto nomi e marchi, specificando che lei beve solo quelli di un determinato brand, una storica azienda britannica di Boxford che non è presente in Italia.

Siamo andati a cercarlo sul loro sito, dove è scritto che il succo di mela in questione non contiene zuccheri aggiunti e, l’unico ingrediente presente oltre al più classico dei frutti, è della vitamina C.

Sul sito, inoltre, si legge che “per ogni bottiglia selezioniamo a mano 10 mele stagionali croccanti e saporite e le pressiamo per creare il nostro gusto pieno e caratteristico“.

Non sappiamo se questi piccoli dettagli possano essere parte integrante del segreto della longevità della donna. Quel che è certo è che l’assenza di zuccheri aggiunti rende il succo di frutta in questione una scelta salutare, mentre l’alto contenuto di vitamina C contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, stimolando la produzione di globuli bianchi che combattono le infezioni.

L’assenza di zuccheri aggiunti evita l’eccesso di calorie vuote e il picco glicemico che spesso accompagnano le bevande zuccherate, contribuendo a prevenire problemi metabolici come il diabete di tipo 2.