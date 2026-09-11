E' il primo ministro più pagato al mondo: il suo stipendio supera anche quello di Trump. Quanto guadagna al mese

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Lo stipendio record del premier di Singapore: perché il Primo Ministro guadagna più dei leader di USA e UE messi insieme

Nel quadro globale dei compensi destinati ai leader politici, la cifra percepita dal Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, rappresenta un’eccezione assoluta. Il capo del governo della città-stato asiatica guadagna circa 2,2 milioni di dollari di Singapore all’anno che è pari a oltre 1,5 milioni di euro, una somma che eclissa gli stipendi dei vertici delle democrazie occidentali. Per fare un confronto rapido, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump percepisce un ingaggio annuo fissato a 400.000 dollari, mentre i leader delle principali nazioni europee e i vertici delle istituzioni dell’Unione Europea si attestano su cifre nettamente inferiori, divise tra i 200.000 e i 450.000 euro all’anno.

Chi è Lawrence Wong: il politico più pagato

Lawrence Wong (nato il 18 dicembre 1972) è un economista e politico singaporiano, che dal 15 maggio 2024 ricopre la carica di quarto Primo ministro di Singapore. Economista di formazione con studi conseguiti negli Stati Uniti, prima di dedicarsi a pieno titolo alla politica ha maturato un’ampia esperienza nella burocrazia statale come alto funzionario pubblico e segretario personale del precedente premier Lee Hsien Loong. Eletto in Parlamento per la prima volta nel 2011 tra le file del People’s Action Party (PAP), ha guidato negli anni diversi dicasteri chiave — tra cui il Ministero delle Finanze — per poi essere promosso Vice Primo ministro e infine designato come leader della quarta generazione (“4G”) di dirigenti di Singapore. Apprezzato per la gestione della risposta nazionale alla pandemia di COVID-19, oggi ricopre contestualmente sia il ruolo di capo del governo sia quello di Ministro delle Finanze.

La filosofia della meritocrazia e il benchmark con il settore privato

La ragione di una retribuzione così elevata non risiede in un privilegio ingiustificato, bensì in una precisa filosofia di governo introdotta dal padre fondatore della patria, Lee Kuan Yew. Il modello di Singapore si basa sul principio della trasparenza retributiva e sulla concorrenza diretta con il mercato privato. L’assegno del Primo Ministro viene calcolato parametrandolo sui redditi dei primi manager e professionisti del paese, attinti da settori chiave come la finanza d’assalto, la consulenza strategica e il diritto societario. L’idea di fondo è semplice: per attrarre e trattenere i migliori talenti della nazione alla guida dello Stato, la pubblica amministrazione deve offrire compensi competitivi con quelli dei grandi colossi corporativi.

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Lotta alla corruzione e totale assenza di benefit nascosti

Un altro pilastro fondamentale di questo approccio riguarda la prevenzione della corruzione. Corrispondere uno stipendio di alto livello ai vertici delle istituzioni riduce drasticamente l’incentivo a cedere a pressioni indebite, mazzette o conflitti di interesse. Inoltre, la cifra stellare indicata in busta paga è “all-inclusive”: a differenza di quanto accade in molte altre nazioni, il premier di Singapore non gode di una miriade di pensioni d’oro, rimborsi spese opachi, alloggi di servizio gratuiti o privilegi post-mandato. Tutto è rendicontato alla luce del sole e soggetto a tassazione ordinaria.

Risultati economici e il dibattito sull’efficienza statale

Se da un lato l’opinione pubblica internazionale guarda spesso con scetticismo a cifre di questa portata, dall’altro la classe dirigente locale rivendica i risultati ottenuti. Singapore si conferma costantemente ai vertici mondiali per prodotto interno lordo pro capite, qualità delle infrastrutture pubbliche, efficienza della burocrazia statale e attrattività per gli investimenti esteri. In questo contesto, l’ingaggio del Primo Ministro viene considerato dai sostenitori del modello come un investimento fondamentale per garantire la stabilità istituzionale e la prosperità economica dell’intera nazione.