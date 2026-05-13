In Puglia c'è la masseria scelta dai vip con spiaggia privata: una notte costa fino a 2.400 euro

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Qualche giorno di relax lontano dagli impegni televisivi per Michelle Hunziker, che ha deciso di concedersi un weekend da sogno nella splendida Masseria San Domenico, resort di lusso immerso nel cuore della Puglia. La showgirl svizzera ha condiviso sui social alcuni momenti della vacanza, tra sole, piscina e cucina raffinata, mostrando ai follower la location esclusiva scelta per la sua pausa all’insegna del benessere.

Il resort scelto da Michelle Hunziker

Situata a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, Masseria San Domenico è una delle strutture più prestigiose del Sud Italia. L’hotel cinque stelle nasce dal recupero di un’antica torre d’avvistamento del Quattrocento affacciata sul mare Adriatico, trasformata negli anni in un resort elegante e riservato, circondato da ulivi e giardini mediterranei.

Michelle Hunziker si è mostrata rilassata e sorridente mentre si godeva il sole pugliese tra un bagno in piscina e momenti dedicati alla gastronomia locale. Per il soggiorno la conduttrice ha scelto un look estivo semplice ma raffinato, con bikini bianco e camicia a righe, confermando ancora una volta il suo stile impeccabile.

Piscina, spa e servizi esclusivi

A rendere unica la Masseria San Domenico sono soprattutto i servizi dedicati agli ospiti. Il resort dispone di una grande piscina di acqua salmastra incastonata tra rocce naturali, una spiaggia privata riservata e un centro benessere specializzato in talassoterapia, con sauna, bagno turco e trattamenti rigeneranti.

Non mancano nemmeno il campo da golf a 18 buche, i campi da tennis e gli spazi dedicati al fitness, elementi che trasformano la struttura in una meta perfetta per chi cerca lusso, tranquillità e totale privacy. Un’oasi esclusiva molto amata anche da imprenditori, vip e personaggi del mondo dello spettacolo.

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Il prezzo da capogiro per una notte

Il soggiorno nella struttura scelta da Michelle Hunziker ha naturalmente costi molto elevati. Pernottare alla Masseria San Domenico può arrivare a costare da circa 860 euro a notte fino a oltre 2.400 euro durante l’alta stagione, soprattutto per le suite più richieste e i periodi estivi.

Prezzi importanti che però garantiscono un’esperienza di altissimo livello, tra comfort esclusivi, atmosfera rilassante e un servizio estremamente curato. Una scelta di lusso che conferma ancora una volta come la Puglia sia diventata una delle mete più amate dalle celebrità italiane e internazionali.

Le mete italiane più amate dai vip tra lusso e privacy

Negli ultimi anni sempre più personaggi famosi scelgono l’Italia per vacanze all’insegna dell’esclusività. Località come la Costa Smeralda, Portofino, Capri e il Lago di Como continuano ad attirare star internazionali grazie a resort extralusso, ville private e hotel a cinque stelle con servizi personalizzati. In molte di queste destinazioni una sola notte può superare facilmente i 3mila euro, soprattutto nelle suite panoramiche più richieste durante l’estate. Tra yacht privati, spa esclusive e ristoranti gourmet, il turismo di lusso in Italia continua a crescere, trasformando alcune località in veri paradisi per vip e celebrità in cerca di relax lontano dai riflettori.