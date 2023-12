L'orologio dell'Apocalisse esiste e segna quasi mezzanotte

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

L’Orologio dell’Apocalisse funziona come il timer di una bomba, un timer che può avvicinarsi alla “mezzanotte” (e quindi all’estinzione) e, in certi casi, allontanarsi. Ad oggi l’ora segna le 23 e 58 minuti e solo nel 1953 è stato così vicino all’ora fatidica.

Non c’è niente di misterioso dietro all’Orologio dell’Apocalisse, in realtà è una trovata geniale di alcuni scienziati americani, legata al magazine “The Bulletin of the Atomic Scientists” nato nel 1947, che ad ogni numero riporta in copertina il logo di un orologio, con l’ora che indica la tendenza dell’umanità in quel determinato anno: più l’umanità è vicina all’estinzione e più l’ora si avvicina alla mezzanotte.

Apocalisse imminente, ecco cosa accadrà nel 2024

L’Orologio dell’Apocalisse ha avvertito che l’umanità potrebbe essere sull’orlo del collasso, mentre ci stiamo avvicinando oramai allo scoccare del nuovo anno, il 2024, con le sue lancette che si avvicinano sempre di più a “mezzanotte”. Il dispositivo misura simbolicamente quanto siamo vicini al punto in cui le condizioni di vita sulla Terra diventeranno inabitabili per il genere umano. Viene aggiornato annualmente dall’organizzazione non-profit Bulletin of Atomic Scientists a Chicago, negli Stati Uniti, secondo il quotidiano inglese The Mirror.

Rachel Bronson, CEO del Bulletin, ha dichiarato: “Quando l’orologio è a mezzanotte, significa che c’è stato uno scambio nucleare o un cambiamento climatico catastrofico che ha cancellato l’umanità. Non vogliamo mai davvero arrivarci e non lo sapremo quando succederà.” Questo straordinario orologio è stato creato nel 1947, da esperti che hanno partecipato all’infame Progetto Manhattan dopo la costruzione delle prime bombe nucleari degli Stati Uniti. L’ultima volta che è stato aggiornato, il 24 gennaio 2023, le lancette erano spostate a soli 90 secondi dalla mezzanotte, più vicine che mai. Questo è dovuto a una serie di eventi internazionali preoccupanti, come l’invasione della Russia in Ucraina e le minacce legate al cambiamento climatico e alle armi di distruzione di massa. Le lancette minacciano la fine della vita umana sulla Terra Il Bulletin ha citato anche le minacce biologiche come un fattore contributivo all’aggiustamento angosciante dell’orologio. “Eventi devastanti come la pandemia di Covid-19 non possono più essere considerati eventi rari, avvenimenti una volta ogni secolo”, ha dichiarato il Bulletin sul suo sito web. Le “tecnologie disruptive” che diffondono disinformazione e il “conflitto informatico” sono tra gli elementi maggiormente destabilizzanri. Potrebbe essere una brutta notizia per il nuovo anno, con pochi giorni rimasti ormai prima di festeggiare l’inizio del 2024. Con l’umanità già sull’orlo della catastrofe, potrebbe non servire molto per spingerci al punto di non ritorno. Il Consiglio scientifico e della sicurezza del Bulletin ha già sottolineato che ci troviamo in un periodo di “un pericolo senza precedenti” con conflitti in Russia e Ucraina e tra Palestina e Israele che stanno suscitando turbolenze internazionali. Quando l’orologio è stato creato nel 1947, le lancette erano impostate a sette minuti dalla mezzanotte. Ma mentre le tensioni tra est e ovest sono aumentate durante la Guerra Fredda e gli Stati Uniti e l’URSS hanno iniziato a testare missili nucleari, le lancette si sono spostate a soli due minuti dalla fine del mondo. Mentre la rivalità tra le due superpotenze globali si è evoluta nella seconda metà del XX secolo, le lancette sono andate avanti e indietro, fermandosi a vari punti più vicini o più lontani dall’Armageddon nel corso degli anni. Il punto più distante raggiunto dalle lancette dell’orologio è stato da End Times, nel 1991, quando la Guerra Fredda è ufficialmente terminata con la firma del Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche. In quel momento, le lancette erano a 17 minuti dalla mezzanotte. Il Bulletin ha dichiarato: “L’illusione che decine di migliaia di armi nucleari siano una garanzia per la sicurezza nazionale è stata strappata via.”

Sono le 23:58

Il movimento delle lancette inizialmente dipendeva solamente dalla diffusione delle armi atomiche tra le potenze mondiali, acuendosi in caso di grandi crisi diplomatiche. Ad oggi le lancette si avvicinano alla mezzanotte anche con il peggiorare delle condizioni climatiche. Il degrado ambientale è, infatti, considerato pericoloso per la specie umana al pari di una bomba atomica.

L’orologio segna le 23:58 soprattutto a causa dell’esito delle elezioni in USA, la politica di Trump in effetti rischia di peggiorare consistentemente la sicurezza mondiale e le condizioni ambientali (Trump si è infatti dichiarato in disaccordo con lo sviluppo delle energie rinnovabili, ritenendo l’uomo non responsabile del surriscaldamento globale). Inoltre, la situazione dell’armamento nucleare continua a peggiorare: la Corea del Nord sta aumentando la produzione di testate nucleari, la Russia intensifica la costruzione di basi militari e missili e gli Stati Uniti, infine, invece che ridurre i loro armamenti hanno intensificato la produzione.

Altri anni vicini alla mezzanotte

Si è già ricordato che l’orologio già una volta si è pericolosamente avvicinato all’ora dell’estinzione. Dopo la sua nascita, infatti, le lancette si sono mosse pericolosamente verso 4 minuti dalla mezzanotte nel 1949, quando l’URSS ha iniziato test nucleari. L’unico anno contrassegnato dalle 23:58 è stato il 1953, quando la bomba all’Idrogeno è stata testata sia dall’Unione Sovietica che dagli Stati Uniti.

In questi settanta anni di storia non sono mancati i momenti di allontanamento dalla mezzanotte, il picco più alto, in particolare, si è avuto nel 1991, dopo la fine della Guerra Fredda, con le lancette fisse sulle 23:43. Ma dal 1995 è iniziato un pericoloso avvicinamento verso la potenziale apocalisse, una risalita vertiginosa delle lancette, intervallate solo dal 2010, dopo i primi effetti dell’era Obama.

Che cos’è il Progetto Manhattan?