Nozze Cristiano Ronaldo, la collana da capogiro che ha regalato a Georgina: il gioiello Chopard che vale quanto il Colosseo

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Una cerimonia intima, ma gioielli da record: alle nozze con CR7 Georgina ha indossato 250 carati di diamanti Chopard. Il loro valore è da capogiro.

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, tra le mille cose delle quali si è parlato, non poteva che essere caratterizzato da un dettaglio in grado di attirare gli occhi di mezzo mondo. Oltre alle nozze in sé, si è discusso soprattutto di una spettacolare collana Chopard dal valore vertiginoso, protagonista del look scelto dalla modella per il grande giorno. Un gioiello tempestato di diamanti che porta il concetto di lusso a un livello quasi difficile da immaginare.

Il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina dello scorso 11 agosto

Dopo circa dieci anni insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati martedì 11 agosto 2026 in Portogallo. La coppia ha scelto una cerimonia civile privata e riservata a pochi invitati, celebrata a Cascais, alla presenza anche dei cinque figli del campione portoghese.

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Una conclusione romantica per una storia iniziata nel 2016 a Madrid, quando Georgina lavorava in un negozio Gucci. La relazione sarebbe diventata pubblica l’anno successivo. Curiosa anche la scelta della data: esattamente dodici mesi prima, l’11 agosto 2025, Ronaldo le aveva fatto la proposta. Per le nozze, però, la sobrietà della cerimonia ha fatto da contraltare a un dettaglio tutt’altro che discreto: i diamanti indossati dalla sposa.

La collana Chopard da quasi 200 carati che lascia senza parole

Nel giorno del matrimonio Georgina avrebbe indossato complessivamente 250 carati di diamanti Chopard, per un valore stimato della parure di circa 50 milioni di dollari. Il pezzo più impressionante era la collana della collezione Garden of Kalahari: al centro spiccava un diamante taglio brillante da 50 carati, circondato da altri diamanti per complessivi 146 carati. Soltanto la collana, dunque, concentrava quasi 200 carati di pietre preziose.

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Il gioiello è già noto agli appassionati di alta gioielleria e celebrities: la stessa collana era stata indossata pochi mesi prima da Beyoncé al Met Gala 2026. La collezione Garden of Kalahari è legata a uno straordinario diamante grezzo proveniente dal Botswana, dal quale Chopard ha ricavato alcuni dei suoi pezzi più spettacolari.

Non solo la collana: Georgina coperta da 50 milioni di dollari di diamanti

Il Garden of Kalahari non era l’unico protagonista. Georgina ha completato il look con due enormi diamanti utilizzati come orecchini: uno a forma di pera da 25 carati e uno a forma di cuore da 26 carati. A questi si aggiungeva il già celebre anello di fidanzamento da circa 30 carati, il cui valore era stato stimato in circa 5 milioni di dollari.

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È così che una cerimonia descritta come intima si è trasformata anche in una vetrina di alta gioielleria senza precedenti: 50 milioni di dollari, oltre 40 milioni di euro, soltanto per i gioielli Chopard indossati dalla sposa. Una cifra talmente fuori scala da rendere quasi inevitabili i paragoni con monumenti, palazzi e opere d’arte: più che un semplice look nuziale, quello di Georgina è stato un concentrato di diamanti da museo.