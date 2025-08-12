Cristiano Ronaldo, l’anello di fidanzamento di Georgina Rodriguez vale quanto un pezzo del Colosseo: ecco quanto costa

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Cristiano Ronaldo e la proposta da sogno: l’anello al dito di Georgina Rodriguez vale milioni di dollari e incanta il mondo del lusso. Quanto costa?

La notizia ormai ha fatto il giro del mondo: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno. Il campionissimo portoghese le ha fatto la proposta come da tradizione, regalandole un gioiello talmente straordinario che può competere in valore con veri e propri pezzi di storia. D’altronde, quando il romanticismo incontra il lusso sfrenato, il risultato può lasciare senza fiato. E ora non ci resta che andare alla scoperta di tutti i dettagli su quell’anello di fidanzamento per capir quanto vale davvero.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno: la proposta e il post su Instagram

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Cristiano Ronaldo ha fatto la proposta a Georgina Rodriguez: dopo otto anni di amore, due figlie e quella che ormai sembra essere una vita insieme, l’asso portoghese ha deciso di compiere il grande passo.

La notizia è arrivata direttamente dai social, dove la modella iberoargentina ha pubblicato una foto nella quale la si vede mano nella mano con il futuro marito, mentre sfoggia un diamante da capogiro.

Nella caption, ha scritto un romantico “Sì, voglio. In questa e in tutte le mie vite” (Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas) che ha sancito ufficialmente il fidanzamento, annunciandolo contemporaneamente al mondo intero.

Lo scatto, infatti, non poteva che fare immediatamente il giro del mondo, raccogliendo gli auguri da amici, fan e celebrità. Tra i messaggi spicca quello di Lauren Sánchez, compagna di Jeff Bezos, che non ha esitato a esprimere la sua gioia per la coppia.

Quanto vale l’anello di Georgina Rodriguez? Costa quanto un pezzo del Colosseo

Quell’anello, però, non poteva che scatenare una serie di domande su quale possa essere il suo valore. Sia chiaro, non è la prima volta che Georgina indossa anelli importanti — in passato aveva ad esempio sfoggiato un grosso smeraldo — ma questo nuovo gioiello è su un altro livello, pensato per rappresentare un simbolo eterno.

Secondo gli esperti, l’anello scelto da Ronaldo è un vero capolavoro dell’arte della gioielleria. Al suo centro troneggia un diamante ovale di colore D (che indica che il diamante è completamente incolore) e quindi della purezza impeccabile, stimato tra i 15 e i 30 carati, affiancato da due pietre laterali che ne amplificano la brillantezza complessiva.

Il taglio ovale, noto per esaltare la luminosità e dare un aspetto allungato ed elegante alla pietra, è incastonato probabilmente nel platino, per garantire la massima sicurezza e durata. Questo tipo di montatura, unita alla perfezione del diamante, rende l’intero anello qualcosa di più di un simbolo d’amore e d’unione di una delle coppie più in vista di sempre, ma anche un investimento di lusso di rara importanza.

Se parliamo di prezzi, un diamante con queste caratteristiche potrebbe raggiungere agilmente un valore di 5 milioni di dollari, con una stima minima di almeno 2 milioni. È chiaro che non sfigurerebbe nemmeno in un museo di arte e storia, proprio come se fosse un frammento del Colosseo. E, per chi conosce l’ossessione di Cristiano Ronaldo per l’eccellenza, è chiaro che ogni dettaglio è stato studiato per rappresentare alla perfezione il suo legame con Georgina.