Perché non dovresti mai legare una targhetta alla tua valigia prima di fare il check-in per un volo

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Perché non dovresti mai legare un nastro alla valigia prima di un volo

Quante volte ti è capitato di restare fermo vicino al nastro trasportatore in aeroporto, scrutando freneticamente ogni valigia in cerca della tua? Se sei uno dei tanti viaggiatori che possiedono una valigia nera o anonima, probabilmente hai vissuto questa scena più volte. È proprio per evitare queste situazioni che molte persone decidono di adottare un trucco semplice e diffuso: legare un nastro colorato al manico della valigia, così da renderla immediatamente riconoscibile.

Ma quello che sembra un trucco furbo potrebbe, in realtà, mettere a rischio la consegna del tuo bagaglio a destinazione. Secondo gli esperti, infatti, questa abitudine può creare problemi durante i controlli in aeroporto.

Il nastro potrebbe impedire alla tua valigia di salire sull’aereo

Mike Harvey, esperto della compagnia di spedizioni internazionali 1st Move International, ha spiegato in un’intervista al sito Mamamia che nastri e decorazioni possono interferire con il sistema di scansione automatizzata dei bagagli.

“Se il nastro ostacola la scansione, il bagaglio potrebbe dover essere elaborato manualmente”, spiega Harvey. Questo comporta un rallentamento della procedura di smistamento e, nei casi peggiori, può significare che la valigia non venga caricata sul volo in tempo utile.

In un mondo dove milioni di bagagli vengono gestiti ogni giorno da macchinari automatizzati, anche un piccolo ostacolo come un fiocco o un’etichetta fuori posto può rappresentare un problema.

Occhio anche agli adesivi

Non è solo il nastro a essere sotto accusa. Harvey sconsiglia anche l’utilizzo di adesivi decorativi o etichette non ufficiali, spesso usati dai viaggiatori per personalizzare la propria valigia. Anche questi elementi possono confondere i sensori dei lettori ottici presenti nei centri bagagli, aumentando il rischio di errori nella tracciatura o nella destinazione.

In altre parole: meno orpelli ci sono sulla valigia, meglio è.

Come riconoscere il tuo bagaglio senza rischiare

Riconoscere la propria valigia a colpo d’occhio senza compromettere la sicurezza o la gestione del bagaglio è possibile. Ecco alcune soluzioni consigliate dagli esperti:

Acquista una valigia con un colore acceso o un design originale . È il metodo più semplice e sicuro per distinguere il proprio bagaglio dagli altri. Brand come July, Away e Samsonite offrono modelli facilmente identificabili.

Usa una cinghia per bagagli colorata . Le luggage straps non solo aiutano a riconoscere il bagaglio, ma offrono anche una maggiore protezione contro eventuali aperture accidentali durante il trasporto.

Inserisci un localizzatore GPS , come un Apple AirTag , all’interno della valigia. In caso di smarrimento, potrai seguire in tempo reale la posizione del tuo bagaglio.

Scatta una foto della tua valigia prima del check-in. In caso di perdita, una foto può essere utilissima per aiutare il personale dell’aeroporto a identificare più velocemente il bagaglio mancante.

Viaggia leggero… anche con le decorazioni

In conclusione, legare un nastro alla valigia potrebbe sembrare un gesto innocente, ma può rivelarsi un errore capace di causare ritardi o addirittura smarrimenti. In un mondo in cui la tecnologia aeroportuale si basa su scansioni e processi automatizzati, ogni elemento estraneo può essere un ostacolo.

Meglio quindi puntare su metodi più efficaci e sicuri per identificare il proprio bagaglio. Tecnologia, attenzione ai dettagli e una buona dose di praticità sono gli alleati migliori per affrontare un viaggio senza intoppi.