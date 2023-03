Prendi solo il caffè al bar? Perché dovresti evitare di berlo

Siete tra coloro che a colazione prendono soltanto un caffè? Abitudine decisamente sbagliata e da correggere quanto prima. È vero che al mattino andiamo più o meno tutti di fretta, ma per la nostra salute è importante non commettere passi falsi come quello del bere una tazza di caffè e nient’altro. Il motivo viene spiegato su Facebook da Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza della Alimentazione.

Bere caffè da solo è un’azione molto aggressiva per lo stomaco, soprattutto se al caffè segue una sigaretta. Ecco che cosa dice il dottore in merito: “A stomaco vuoto in soggetti sensibili l’incremento di acidità generato dalla caffeina può causare lesioni della parete dello stomaco con comparsa di gastrite, ulcera, bruciore, reflusso gastro/esofageo”. E se si aggiungesse del latte nel caffè? Non cambia molto: “Prendere il caffè con un po’ di latte non blocca la secrezione di acido cloridrico, quindi è inutile. Occorre introdurre con la tazzina di caffè un alimento per riuscire a controllare l’azione dell’acido cloridrico! Oppure bere acqua al fine di ridurre il tempo di permanenza del caffè all’interno dello stomaco!”.

Per questo motivo specie chi soffre di reflusso gastro-esofageo dovrebbe evitare di consumare caffè a stomaco vuoto. Il dottor Rossi fa sapere inoltre che il caffè agisce sul nostro Dna: “Il caffè non è solo caffeina, contiene altre molecole nutrienti in grado di agire sul nostro patrimonio genetico, sul nostro DNA. La caffeina è un alcaloide, una metilxantina, una molecola capace di entrare all’interno di ogni cellula, essere presa da fattori di trascrizione, per essere trasferita su una porzione del DNA di tutte le nostre cellule corporee! (…) Il chicco di caffè contiene lipidi, carboidrati, proteine, minerali, vitamine e numerose molecole dotate di azione genomica sul DNA. Ritengo il caffè la bevanda più attiva sul DNA, dopo i centrifugati di verdura e frutta fresca”.