Il 5 maggio è una data ricca di personalità influenti in campi molto diversi: dalla filosofia alla musica, dallo sport alla scienza. Quest’anno i riflettori sono tutti puntati su Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025. Il giovane rapper genovese spegne le candeline il 5 maggio, celebrando un compleanno speciale che coincide con il momento di massima visibilità della sua carriera.

Olly, dal debutto alla consacrazione

Nato nel 2001 a Genova, Olly si è fatto strada nella scena musicale italiana con un mix di rap, melodia e stile personale. Dopo i primi brani pubblicati su YouTube e Spotify, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Il suo percorso è stato segnato da collaborazioni e da un’evoluzione musicale che lo ha portato al successo sanremese, dove si è imposto con un brano che ha conquistato sia la critica che il pubblico. Il 2025 segna dunque una svolta definitiva: Olly è ora una delle voci più ascoltate della nuova generazione.

Dalla filosofia alla rivoluzione: i grandi pensatori del 5 maggio

La data del 5 maggio è particolarmente significativa anche sul fronte della filosofia e della storia del pensiero. In questo giorno nascono due giganti del pensiero occidentale: Søren Kierkegaard (1813), il filosofo danese considerato il padre dell’esistenzialismo, e Karl Marx (1818), fondatore del materialismo storico e autore del “Capitale”. Due figure che hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo l’individuo e la società, seppur da prospettive molto diverse.

Musica senza confini: Adele, Craig David e James LaBrie

Il 5 maggio è anche una giornata da celebrare per gli amanti della musica. Adele, la voce potente dell’anima britannica, è nata nel 1988. Con album come “21” e “25” ha scritto la storia del pop e vinto ogni premio possibile. Craig David, altro talento del Regno Unito, nato nel 1981, è stato una delle figure centrali dell’R&B e della UK Garage. E per chi ama il rock progressivo, oggi si festeggia anche James LaBrie, voce iconica dei Dream Theater, nato nel 1963.

Sport, giornalismo e cultura

Il mondo dello sport ricorda oggi Carlos Alcaraz, tennista spagnolo classe 2003, già tra i più forti al mondo. In Italia, il calcio celebra Serse Cosmi, tecnico carismatico nato nel 1958, ed Emanuele Giaccherini, esterno offensivo della Nazionale Italiana, nato nel 1985.

Anche il giornalismo ha i suoi rappresentanti: Bice Biagi, figlia del celebre Enzo, è nata il 5 maggio 1947 e ha lasciato un’impronta importante nei media italiani, così come Alessandra Sardoni, volto di La7, nata nel 1964.

Cultura e memoria

In questa data è nata anche Nellie Bly (1864), pioniera del giornalismo investigativo, capace di abbattere barriere in un’epoca in cui il mondo dell’informazione era quasi interamente maschile. A lei si aggiunge Anna Johnson Pell Wheeler, matematica americana nata nel 1883, tra le prime donne a contribuire in modo rilevante al panorama scientifico internazionale.

Una data ricca di talento

Dal rap di Olly alla voce di Adele, passando per la penna di Marx e il genio di Kierkegaard, il 5 maggio si conferma una data straordinaria per il talento in ogni sua forma. Una giornata per celebrare chi, con la propria arte, intelligenza o visione, ha lasciato – e continua a lasciare – un segno nella cultura globale.