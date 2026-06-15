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Il principe Harry non sarebbe tra gli invitati alla finale dei Mondiali 2026, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey. La notizia arriva dal Daily Express, che cita il giornalista royal Rob Shuter e parla di un’esclusione pesante, destinata a far discutere, soprattutto perché la finale del torneo di calcio sarà uno degli eventi sportivi e mondani più seguiti dell’anno.

Il punto, però, non sarebbe solo la lista degli ospiti. Secondo la ricostruzione riportata dal tabloid britannico, dietro il mancato invito ci sarebbe anche il rapporto ormai deteriorato tra Harry e David Beckham, un tempo molto più vicino ai Sussex. Una frase attribuita a una fonte citata da Shuter riassume il clima: non sarebbe una questione di posti disponibili, ma di “scelta” del mondo del calcio, che da anni avrebbe in Beckham il suo volto più riconoscibile tra celebrità, sport e istituzioni.

Il ruolo di David Beckham

David Beckham è un ex calciatore famoso e negli Stati Uniti è considerato anche uno degli uomini che hanno contribuito più di tutti a far crescere la popolarità del calcio, prima con l’arrivo ai Los Angeles Galaxy, poi con il progetto Inter Miami e il suo ruolo sempre più centrale nel racconto del soccer americano.

Per questo la finale dei Mondiali 2026, ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà anche una grande passerella internazionale. Beckham, che in questi giorni ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame, resta una figura perfetta per quel tipo di palcoscenico: sportivo, globale, familiare al pubblico americano e britannico. Harry, invece, sarebbe rimasto fuori da quel giro di inviti eccellenti.

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Il gelo con i Beckham

Il legame tra i Sussex e i Beckham era stato molto visibile in passato. David e Victoria Beckham parteciparono anche al matrimonio di Harry e Meghan a Windsor nel 2018. Poi, secondo diverse ricostruzioni della stampa britannica, il rapporto si sarebbe incrinato.

Alla base ci sarebbero state tensioni legate a presunte fughe di notizie rivelate alla stampa britannica: i Sussex avrebbero più volte sospettato che i Beckham siano coinvolti in alcune indiscrezioni, accuse mai confermate in modo ufficiale. Da quel momento, però l’amicizia tra le coppie si sarebbe raffreddata fino quasi a scomparire dalla scena pubblica.

Un’esclusione simbolica

Veniamo a oggi e all’evento sportivo più importante di quest’anno: la finale del Mondiale di calcio sarà il culmine del torneo più grande di sempre, con 48 squadre e 104 partite, e richiamerà capi di Stato, star, ex campioni e figure di primo piano del mondo dello spettacolo.

Va detto che non c’è una conferma ufficiale da parte di Harry, della FIFA o dell’entourage di Beckham, e la notizia resta quindi una ricostruzione giornalistica. Per il principe Harry, che vive ormai da anni negli Stati Uniti insieme alla famiglia che ha costruito con Meghan Markle nel tentativo continuo di costruire una presenza pubblica separata dalla royal family, lo sport resta un terreno familiare grazie agli Invictus Games. Ma il calcio mondiale, almeno secondo questa versione, avrebbe scelto un altro volto britannico: quello di David Beckham.