Questa città costiera italiana 'mozzafiato' offre vacanze a 1 euro per incentivare il turismo

Negli ultimi anni, molti borghi italiani spopolati hanno cercato di attrarre nuovi residenti attraverso l’innovativo schema delle case a un euro, un’iniziativa che ha riscosso molta attenzione. Ma ora, una città della Sicilia sta applicando un’idea simile per attrarre un altro tipo di pubblico: i turisti. Si tratta di Siculiana, una pittoresca cittadina costiera della Sicilia, che ha lanciato un’offerta davvero unica: una vacanza di due giorni a un euro. L’obiettivo? Attirare più visitatori durante la bassa stagione e far conoscere la bellezza del territorio.

Cosa si ottiene con una vacanza a un euro a Siculiana

Siculiana ha creato un’incredibile opportunità per i turisti: un soggiorno completo con tutto incluso, dal pernottamento ai pasti, fino alle escursioni guidate, a soli un euro. L’unico costo che i turisti dovranno affrontare sarà la tassa di soggiorno di un euro, mentre tutto il resto, dall’alloggio ai pasti, sarà gratuito. Non si tratta di un’offerta qualsiasi: per due notti, i fortunati vincitori potranno godersi la città siciliana senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

L’iniziativa è organizzata dall’Ente del Turismo di Siculiana e prevede che i turisti soggiornino in strutture partner dell’ente. Al loro arrivo, saranno accolti con un drink di benvenuto in hotel e, al termine del soggiorno, potranno gustare un aperitivo presso il pittoresco porto turistico della città. Inoltre, durante il soggiorno, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a escursioni guidate nei luoghi di maggiore interesse della zona, come Siculiana Marina e la Riserva Naturale di Torre Salsa, famosa per le sue spiagge protette e scogliere spettacolari.

Come Vincere la Vacanza a Un Euro a Siculiana

Chi desidera approfittare di questa offerta unica dovrà però mettersi alla prova con un’originale candidatura. Non basta infatti presentarsi a un banco del distributore o scrivere una semplice email: per partecipare, è necessario inviare un video che spieghi le motivazioni personali per cui si desidera vivere questa esperienza. L’Ente del Turismo di Siculiana invita i partecipanti a essere creativi e a raccontare, in modo originale, il loro amore per la Sicilia o la voglia di scoprire nuove bellezze.

Nel video, i candidati dovranno anche spiegare perché amano la Sicilia e quali aspetti della città di Siculiana li attirano maggiormente. Alcune idee suggerite dall’Ente del Turismo per i temi del video includono frasi come “Ci meritiamo una vacanza”, “Amiamo la Sicilia” e “Vogliamo mangiare cibo siciliano”. Il video deve essere girato in coppia, ed è importante includere anche il rapporto di parentela o amicizia tra i partecipanti, come amici, familiari o coniugi. Non dimenticare di fornire i propri contatti, come l’età, la città di residenza, il numero di telefono e l’indirizzo email.

Le candidature verranno poi valutate da una giuria dell’Ente del Turismo di Siculiana, che terrà conto di vari fattori, tra cui l’originalità, la creatività, le motivazioni e l’entusiasmo dei partecipanti. Saranno selezionate dieci coppie fortunate, che avranno la possibilità di vivere questa vacanza da sogno a un prezzo irrisorio.

Le Date e le Scadenze

Se pensi di avere una buona idea per il video, non perdere tempo: le candidature devono essere inviate entro il 15 marzo. I vincitori saranno annunciati il 20 marzo e la prima vacanza si terrà dal 4 al 6 aprile. Durante il soggiorno, i partecipanti dovranno anche realizzare un video diario, documentando i momenti salienti della loro vacanza e condividendo le loro esperienze con l’Ente del Turismo.

Un’Offerta Unica per Scoprire la Sicilia

L’iniziativa della vacanza a un euro a Siculiana è un modo innovativo per attrarre turisti e far conoscere una delle zone meno conosciute ma ugualmente affascinanti della Sicilia. Con le sue spiagge incantevoli, la Riserva Naturale di Torre Salsa e il suo ricco patrimonio storico e culturale, Siculiana è pronta ad accogliere nuovi visitatori e a far scoprire le meraviglie della sua costa. Inoltre, l’offerta risponde a una duplice esigenza: da un lato, stimolare il turismo in un periodo di bassa stagione, dall’altro, offrire un’opportunità unica a chi desidera esplorare il sud dell’Italia a un costo molto contenuto.

L’iniziativa non solo promuove il turismo, ma invita anche le persone a entrare in contatto con una Sicilia autentica, fatta di tradizioni, bellezze naturali e accoglienza. Siculiana potrebbe sembrare una destinazione sconosciuta a molti, ma per chi avrà la fortuna di vincere questa vacanza, sarà una grande occasione per scoprire un angolo nascosto della Sicilia.