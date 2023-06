La spiaggia più instagrammabile d'Europa si trova in Italia: dov'è

Con l’avvento dei social e la loro diffusione sempre più pressante nella nostra quotidianità, il desiderio di condividere foto e storie su Instagram durante le vacanze è diventato quasi imprescindibile. Non pubblicare immagini dei luoghi visitati sembra ormai quasi equivalere a non essere mai stati in quegli stessi posti meravigliosi. Ma dove si trova la spiaggia più instagrammabile di tutta Europa?

Positano è la spiaggia più instagrammabile d’Europa: scopri il perché

Secondo un elenco stilato dal tour operator online We Love Holiday, il titolo va alla spiaggia di Positano, in Italia.

La classifica delle 20 spiagge d’Europa più amate dagli utenti di Instagram ha decretato la famosa e suggestiva località della Costiera Amalfitana come indiscussa regina dei post vacanzieri. L’hashtag dedicato a questa destinazione supera i 2,6 milioni di post, confermando la sua popolarità sui social di ogni tipo e su Instagram in particolare.

Perché Positano è considerata la spiaggia più “social” d’Europa?

Ma cos’è che rende Positano così speciale? Non ci sarebbe bisogno nemmeno di dirlo, ma per chi non lo sapesse, ecco un elenco dei fattori che hanno sicuramente contribuito a questo successo.

Il suo scenario mozzafiato è sicuramente uno dei fattori principali tra quelli che attirano gli utenti di Instagram. Le scogliere a picco sul mare cristallino creano un panorama da cartolina che lascia senza fiato. Le casette colorate, aggrappate alle colline, aggiungono un tocco pittoresco e romantico a questo luogo magico. Positano è una combinazione perfetta di bellezze naturali e architettoniche, che la rendono assolutamente irresistibile per tutti coloro che sono alla ricerca della foto perfetta. Che si ami la natura, il mare, il glamour, il buon cibo o il completo relax, la località riesce ad offrire qualcosa di meraviglioso praticamente a tutti.

L’Italia ha le spiegge più belle d’Europa? Dalle Cinque Terre a Polignano a Mare e San Vito Lo Capo

Ma in questo elenco c’è da specificare che l’Italia non si ferma alla sola Positano. Nella classifica delle spiagge più amate d’Europa (anzi, in quelle più instagrammabili), troviamo altre destinazioni italiane che fanno parte delle Top-20.

Le Cinque Terre, con i loro pittoreschi paesini affacciati sul mare e i sentieri panoramici che le collegano, hanno conquistato il cuore degli utenti di Instagram. Polignano a Mare, con le sue affascinanti grotte marine e la spettacolare scogliera che si staglia sopra il mare, è un’altra meta molto popolare per gli appassionati di fotografia. San Vito Lo Capo, in Sicilia, con la sua sabbia bianca e il mare turchese, completa l’elenco delle spiagge italiane che si sono guadagnate un posto nella classifica europea.

Le spiagge italiane, pertanto, dimostrano ancora una volta di essere dei veri gioielli che riescono ad affascinare visitatori e utenti dei social media. La loro bellezza è un richiamo irresistibile per gli amanti delle fotografie e per chi desidera condividere i momenti indimenticabili delle proprie vacanze su Instagram.

Quindi, se siete alla ricerca di una spiaggia instagrammabile, non dovete andare poi troppo lontano: l’Italia è sicuramente la meta da considerare, con Positano a guidare la classifica e altre meraviglie tricolori pronte ad affascinarvi con la loro bellezza senza tempo.