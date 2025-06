Questo è il miglior paese al mondo in cui andare in pensione nel 2025: non si trova in Portogallo

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Quante volte, stremati dallo stress quotidiano e dalle infinite responsabilità lavorative, ci ritroviamo a fantasticare sulla pensione? Quell’agognato momento in cui l’ufficio diventa un lontano ricordo, le scadenze svaniscono e gli orari si dilatano in una libertà inattesa. Sono innumerevoli coloro che non vedono l’ora di potersi fermare, abbandonarsi al totale relax e riscoprire il piacere del tempo libero. Eppure, ciò che molti ignorano è che in giro per il mondo esistono delle vere e proprie gemme nascoste, città e paesi dove i pensionati possono non solo riposare, ma vivere una vita persino più sana, felice e appagante di quanto abbiano mai immaginato. Recentemente, un’autorevole classifica ha svelato quale sia la destinazione considerata il non plus ultra per godersi gli anni d’oro.

Panama: Paradiso in terra per i pensionati, secondo gli esperti

Ogni anno, l’International Living Annual Global Retirement Index si impegna in una rigorosa analisi per individuare le nazioni in cui i pensionati possono concretamente “vivere una vita più sana e felice, spendere molto meno denaro e guadagnare molto di più”. I risultati dell’edizione 2025 sono stati sorprendentemente chiari e unanimi: a conquistare il gradino più alto del podio è stata la vibrante città di Panama, situata nel cuore del Centro America.

Questa metropoli dinamica, spesso associata al suo iconico canale, si è distinta non solo per la sua bellezza naturale – con spiagge incontaminate che si affacciano su due oceani – ma anche per la sua offerta di intrattenimento, che include casinò scintillanti, un skyline mozzafiato costellato di grattacieli moderni, e una vita notturna effervescente. Ma al di là delle sue attrattive turistiche, Panama si è rivelata una scelta vincente per la sua straordinaria combinazione di sicurezza, stabilità politica ed economica, e un costo della vita sorprendentemente accessibile per chi cerca di godersi un meritato riposo dopo decenni di lavoro. Gli espatriati, in particolare, possono aspirare a un tenore di vita elevato, quasi lussuoso, con un budget di poco superiore ai 2.000 euro al mese. Un altro fattore chiave è l’assenza di tasse sui redditi guadagnati all’estero, un beneficio non da poco per chi percepisce una pensione internazionale. Inoltre, l’imposta di proprietà per le residenze principali ammonta a un irrisorio 0,5%, rendendo l’acquisto di una casa un’opzione molto più vantaggiosa rispetto a molte altre destinazioni.

Vivere a Panama: mosaico di vantaggi e uno stile di vita invidiabile

Ma cosa rende la vita quotidiana a Panama così appealing per i pensionati? Il paese offre un programma dedicato, il “Pensionado Visa”, che è un vero e proprio fiore all’occhiello. I pensionati che possono dimostrare un reddito minimo di 1.000 euro al mese (derivante da pensione o altre fonti stabili) possono ottenere questo visto speciale in tempi incredibilmente rapidi, spesso in soli sei mesi. Una volta ottenuto, le opportunità di risparmio sono notevoli: si può usufruire di sconti che arrivano al 50% sui biglietti del cinema, del 25% sulle bollette di luce e acqua e su pasti nei ristoranti, rendendo il costo della vita ancora più gestibile e consentendo di godere di più servizi e piaceri.

Lo stile di vita che si può condurre a Panama è altrettanto invitante. Grazie a temperature calde e costanti durante tutto l’anno, il clima è ideale per dedicarsi ad attività all’aperto. Le giornate possono essere trascorse rilassandosi sulle splendide spiagge, praticando sport come golf, tennis o pickleball, o semplicemente godendosi lunghe passeggiate all’aria aperta immersi nella natura rigogliosa. Un altro aspetto fondamentale è la facilità con cui è possibile integrarsi nella comunità locale. La popolazione panamense è rinomata per la sua cordialità, apertura e spirito accogliente, il che facilita la creazione di nuove amicizie e la partecipazione alla vita sociale.

In conclusione, l’analisi dell’International Living Annual Global Retirement Index ha messo in evidenza come Panama abbia superato “a mani basse” concorrenti di peso come la Spagna, il Portogallo e la Thailandia, affermandosi non solo come una destinazione di riposo, ma come un vero e proprio luogo dove il sogno della pensione ideale diventa una splendida realtà.