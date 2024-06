L'unica regione italiana dove non ci sono problemi di obesità o sovrappeso: sei d'accordo?

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Negli ultimi anni, le questioni dell’obesità e del sovrappeso in Italia sono diventate sempre più rilevanti. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicati sul sito Epicentro e riferiti al biennio 2022-2023, quattro italiani su dieci risultano essere in eccesso ponderale, con uno su dieci in stato di obesità. Questi dati sono stati raccolti attraverso un’indagine che ha coinvolto almeno l’80% delle Asl presenti sul territorio nazionale, ciascuna delle quali ha partecipato con un un campione rappresentativo di 275 persone. Ma, quindi, qual è la regione più obesa d’Italia? E quale quella dove il problema è meno pressante?

Qual è la regione italiana dove ci sono più obesi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’indagine Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) ha evidenziato che il problema del sovrappeso e dell’obesità è diffuso in tutto il Paese, ma con alcune differenze regionali significative.

Le regioni del Sud, come Molise, Campania, Basilicata e Puglia, registrano le percentuali più elevate di persone in eccesso ponderale, sfiorando quasi la metà della popolazione residente. In queste aree, il tasso di sovrappeso è particolarmente preoccupante, contribuendo in modo significativo alla media nazionale. In Molise, in particolare, il 17.9% della popolazione rientra tra gli obesi.

Obesità e sovrappeso: come sono distribuite sul territorio nazionale? Qual è la regione con meno obesi?

In generale, possiamo dire che il fenomeno del sovrappeso tende ad aumentare nel Sud Italia, mentre l’obesità è più prevalente nel Nord, specie in Emilia-Romagna e in Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, alcune regioni mostrano dati migliori rispetto alla media nazionale. Tra queste, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Toscana sono quelle nelle quali c’è la minor incidenza di persone in stato di obesità. Questi territori, storicamente, si distinguono per uno stile di vita che promuove una maggiore attenzione alla salute e al benessere fisico, grazie anche a fattori ambientali e culturali favorevoli.

In particolare, è la provincia autonoma di Bolzano a presentare il minor numero di obesi: solo l’8.1% della popolazione. Segue la Sardegna con l’8.2% e poi la Toscana con l’8.9%.

Non esiste davvero una regione senza problemi di obesità e di sovrappeso

I dati illustrati finora sollevano un importante quesito: esiste davvero una regione italiana dove non ci sono problemi di obesità o sovrappeso? Guardando ai numeri, sembra che nessuna regione possa affermare di essere completamente esente da questi problemi.

Tuttavia, i casi di Toscana, provincia autonoma di Bolzano e Sardegna dimostrano che è possibile ridurre significativamente l’incidenza di sovrappeso e obesità attraverso politiche sanitarie efficaci, promozione di uno stile di vita sano e un’attenzione particolare all’educazione alimentare.

Possiamo sicuramente affermare che, anche se non è in alcun modo possibile identificare una regione italiana completamente libera da problemi di sovrappeso e obesità, possiamo riconoscere che quelli citati rappresentano esempi virtuosi da seguire. Queste regioni dimostrano che con l’impegno e le giuste strategie – ma soprattutto con una grande operazione di rinnovamento culturale – è possibile affrontare efficacemente questa sfida sanitaria.

E tu? Sei d’accordo con questa valutazione? Quali misure pensi che dovrebbero essere adottate a livello nazionale per migliorare la situazione?