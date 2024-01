La 'vera' storia della Befana: in pochi conoscono questa fiaba

Ogni anno, il 6 gennaio, in molte case italiane si respira un’atmosfera magica, carica di tradizione e mistero. È il giorno in cui la Befana fa il suo ingresso nelle case di tutto il Paese, portando con sé dolci, doni e un pizzico di magia. La leggenda della Befana è profondamente radicata nella cultura italiana, e la sua storia affonda le radici nei secoli, creando un legame indissolubile tra passato e presente.

L’Origine della Befana: un viaggio attraverso i secoli

La figura della Befana risale a tempi antichissimi, tracciando le sue origini in una miscela di tradizioni pagane e cristiane. La parola “Befana” deriva dal termine epifania, la festività cristiana che celebra la manifestazione di Gesù al mondo. La leggenda narra di una vecchia donna che, nell’antica tradizione pagana, era associata alle festività di fine anno e all’arrivo del nuovo ciclo solare.

Secondo la versione più diffusa, la Befana era una donna che viveva in una modesta capanna, dedicandosi con cura alla sua casa e alle sue occupazioni quotidiane. Un giorno, i Re Magi, in viaggio verso Betlemme per portare doni al neonato Gesù, si persero e chiesero indicazioni alla vecchia signora. La Befana, pur non potendo accompagnarli, offrì ospitalità ai Magi per una notte. Tuttavia, la mattina seguente decisero di partire senza di lei. Pentita di non essersi unita al loro viaggio, la Befana prese un sacco pieno di dolci e regali e si mise a cercare il Bambino Gesù per tutta la terra.

Da allora, ogni anno, la Befana si imbarca in un viaggio notturno sul suo scopa, portando doni e dolci ai bambini di tutto il mondo. La notte del 5 gennaio, la leggenda narra che la Befana voli sui tetti e scenda nei camini per lasciare i suoi doni ai bambini che si sono comportati bene durante l’anno.

La Tradizione della calza e i dolci della Befana

La vigilia dell’Epifania è un momento di grande attesa per i bambini, che preparano le calze da appendere con cura, sperando di trovare al mattino dolci, giocattoli e piccoli regali lasciati dalla gentile vecchina. La Befana ha una debolezza per i dolci tipici italiani come i “panettoni”, le “ciambelle” e i “torroni”, che vengono collocati nelle calze con affetto.

La tradizione della Befana è ancora oggi celebrata con gioia e partecipazione in tutta Italia. Molte città organizzano eventi e sfilate in onore della vecchia signora, coinvolgendo la comunità in festeggiamenti e momenti di condivisione.

In un mondo sempre più veloce e tecnologico, la leggenda della Befana continua a rappresentare un legame tra le generazioni, un ponte tra passato e futuro che celebra la magia della generosità, della speranza e dell’amore. E così, ogni 6 gennaio, la Befana vola ancora sui tetti d’Italia, diffondendo il suo incantesimo e lasciando dietro di sé un tocco di meraviglia che rimarrà nei cuori di chiunque abbia il privilegio di incontrarla.

La Befana nella cultura europea

L’invenzione della vecchietta sulla scopa è tutta italiana e si è diffusa nel resto del mondo solo di recente. Le prime notizie riguardanti la Befana risalgono al 1200. In quel periodo l’anziana sulla scopa rappresentava il vecchio anno da buttare via. La Befana era una bambola che veniva vestita con abiti sporchi e vecchi ed in seguito veniva bruciata.

In Germania la notte fra il 5 e il 6 gennaio i ragazzi scrivono sui muri della propria casa le iniziali dei Re Magi in segno di saluto. In Francia invece viene preparato un dolce tipico del “Le Jour des Rois”. Si tratta di un dessert piatto e tondo, con un ripieno a base di marzapane e una fava all’interno, chi mangiandolo la trova sarà il re o la regina della festa. In Spagna invece i bambini riempiono calze e scarpe con paglia e grano per dare da mangiare ai cammelli dei Re Magi, ma soprattutto scartano i regali di Natale.

Infine la parola Epifania deriva da un termine greco che significa “rivelazione”. La festa della Befana capita 12 giorni dopo Natale, questo perché nei tempi antichi il dodicesimo giorno dopo il 25 dicembre si festeggiava la notte della Luna, in cui la luce del nostro satellite si rivelava in tutta la sua bellezza.