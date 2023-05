Bandiera blu, la Regione con le spiagge più belle: non è Sardegna

Anche per il 2023 sono state assegnate le Bandiere Blu a molte spiagge italiane e sono in tanti a chiedersi qual è la regione con il mare più bello. Beh, con 8.300 km di costa l’Italia ha l’imbarazzo della scelta. Ma ad ogni modo, sorprendentemente, la regione che vince la palma di luogo con più spiagge Bandiera Blu non è la Sardegna!

In totale, sono stati premiati 226 comuni italiani, con un totale di 458 spiagge sia marine che lacustri. Questa cifra rappresenta ben l’11% dei luoghi premiati a livello mondiale, il che significa che l’Italia ha decisamente molto da offrire in termini di bellezza naturale.

Ma quali sono i requisiti che una spiaggia deve soddisfare per ottenere la Bandiera Blu?

Deve essere pulita, ovviamente, con sistemi di depurazione in grado di funzionare in modo efficiente. Inoltre, ci devono essere contenitori distinti per la raccolta differenziata e personale di salvataggio con kit di primo soccorso.

La regione vincente per il 2023 è la Liguria, con ben 34 località premiate. Ma non è l’unica ad avere delle belle spiagge. La Puglia segue a quota 22 e c’è un terzo posto ex aequo per Calabria, Campania e Toscana, con 19 comuni ciascuna.

Ma dove si trova la Sardegna in questa classifica? Incredibilmente, solo al settimo posto, con 16 comuni premiati. Non è male, ma evidentemente ci sono altre regioni italiane che riescono a offrire spiagge altrettanto belle di quelle meravigliose che è possibile trovare sull’isola.

Insomma, l’Italia è davvero ricca di bellezze naturali e spiagge mozzafiato. Quindi, se siete alla ricerca di un luogo dove trascorrere le vostre vacanze estive, non vi resta che esplorare le varie regioni italiane e scoprirete sicuramente alcune perle nascoste che vi lasceranno senza parole.

Bandiera Blu 2023: tutti i comuni premiati

Ma quali sono i comuni premiati dalle Bandiere Blu 2023? Andiamo a vederli tutti nel dettaglio

Liguria – 34 comuni

Provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina

Provincia di Savona: Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze

Provincia di Genova: Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia

Provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

Puglia – 22 comuni

Provincia di Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta

Provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie

Provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli

Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno

Provincia di Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio

Provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò

Calabria – 19 comuni

Provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana

Provincia di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto

Provincia di Catanzaro: Sellia Marina, Catanzaro, Soverato

Provincia di Vibo Valentia: Tropea

Provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno

Campania – 19 comuni

Provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri

Provincia di Salerno: Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati

Toscana – 19 comuni

Provincia di Massa Carrara: Carrara, Massa; provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio

Provincia di Pisa: Pisa

Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina

Provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello

Marche – 18 comuni

Provincia di Pesaro Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo

Provincia di Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana

Provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche

Provincia di Fermo: Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso

Provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto

Sardegna – 16 comuni

Provincia di Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinita’ d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni

Provincia di Oristano: Oristano

Provincia di Nuoro: Tortolì, Bari Sardo

Provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena

Provincia del Sud Sardegna: Sant’Antioco

Abruzzo – 14 comuni

Provincia di Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi

Provincia di Pescara: Pescara; provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo

Provincia di L’Aquila: Villalago, Scanno

Sicilia – 11 comuni

Provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa

Provincia di Agrigento: Menfi

Provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa

Lazio – 10 comuni

Provincia di Roma: Trevignano Romano, Anzio

Provincia di Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno

Trentino-Alto Adige – 10 comuni

Provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone

Veneto (9)

Veneto – 9 comuni

Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia

Provincia di Rovigo: Rosolina, Porto Tolle

Piemonte – 5 comuni

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania

Provincia di Novara: San Maurizio d’Opaglio, Gozzano

Basilicata – 5 comuni

Provincia di Potenza: Maratea

Provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri

Lombardia – 3 comuni

Provincia di Brescia: Toscolano-Maderno, Gardone Riviera, Sirmione

Friuli Venezia-Giulia – 2 comuni

Provincia di Gorizia: Grado

Provincia di Udine: Lignano Sabbiadoro

Molise – 2 comuni