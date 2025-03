Telescopio individua un anello di Einstein: trovata la porta verso una nuova galassia

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

l telescopio spaziale Euclid, dell’Agenzia spaziale europea (ESA), ha recentemente fatto una scoperta eccezionale che offre nuove prospettive per la comprensione dell’universo. Progettato per studiare l’espansione dell’universo, la materia oscura e l’energia oscura, Euclid ha catturato l’immagine di un fenomeno spaziale straordinario: un anello di Einstein, un oggetto che rivela la potenza delle galassie nel deformare la luce nello spazio e che fornisce nuove informazioni sulla struttura dell’universo.

Cosa ha catturato il telescopio Euclid

Le spettacolari immagini di Euclid, in orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, mostrano un anello di luce chiaramente distinguibile attorno a una massa luminosa. Questo anello non è il frutto di una semplice curiosità, ma una manifestazione concreta di un fenomeno fisico straordinario. Il telescopio ha ripreso il NGC 6505, una galassia vicina, scoperta nel 1884 e situata a circa 590 milioni di anni luce dalla Terra. Tuttavia, a rendere queste immagini davvero eccezionali è l’anello luminoso che circonda questa galassia.

L’anello di luce che si vede attorno a NGC 6505 è, infatti, il risultato di un fenomeno molto più complesso: la deformazione della luce di una galassia più distante, situata a circa 4,42 miliardi di anni luce dalla Terra. Questa galassia, che fino a ora non era mai stata osservata, si trova dietro NGC 6505, e la sua luce è stata piegata dal campo gravitazionale di quest’ultima, creando un anello perfetto di luce.

La scoperta: un allineamento perfetto

Come ha spiegato Valeria Pettorino, scienziata del progetto Euclid, questa scoperta dimostra quanto sia potente il telescopio Euclid: “La galassia è nota agli astronomi da molto tempo, eppure questo anello non è mai stato osservato prima. Questo dimostra quanto sia potente Euclid, che può scoprire cose nuove anche in luoghi che pensavamo di conoscere bene”. L’anello è diventato visibile grazie a un allineamento quasi perfetto tra la galassia NGC 6505 e la galassia più lontana, consentendo a Euclid di captare il fenomeno raro della lente gravitazionale.

Cos’è un anello di Einstein?

Un anello di Einstein è un fenomeno spaziale raro e affascinante, previsto per la prima volta da Albert Einstein nella sua teoria della relatività. Si verifica quando la luce proveniente da una galassia lontana si piega attorno a una galassia in primo piano, che funge da “lente gravitazionale”. Questo effetto ottico si verifica a causa della lente gravitazionale, un fenomeno che Einstein aveva teorizzato nel 1915, che prediceva come la gravità di un oggetto massiccio, come una galassia, potesse curvare la luce che passa attraverso di esso.

Quando la galassia in primo piano (nel nostro caso, NGC 6505) è perfettamente allineata con una galassia più lontana, la luce proveniente dalla galassia distante viene piegata e formata in un anello, che appare visibile dall’osservatore (Euclid, in questo caso). Questo fenomeno non solo offre una vista spettacolare, ma fornisce anche agli scienziati informazioni fondamentali sulla materia oscura e sull’espansione dell’universo, grazie alla distorsione della luce causata dalla gravità.

Un fenomeno raro e utile per la scienza

Gli anelli di Einstein sono eventi rari, ma rappresentano uno strumento prezioso per gli astronomi. Questi anelli permettono di studiare la materia oscura, che non può essere osservata direttamente, ma che lascia tracce nel comportamento della luce. Inoltre, l’osservazione di questi fenomeni aiuta gli scienziati a comprendere meglio l’espansione dell’universo e la distribuzione della materia nello spazio.

Euclid, con la sua sensibilità e capacità di osservazione, sta facendo un passo importante nell’esplorazione di questi misteriosi fenomeni cosmici, aprendo una finestra su nuove scoperte che potrebbero ridefinire la nostra comprensione dell’universo.