Terremoto di New York, c'entra l'eclissi solare? La profezia sul "segno di Dio"

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Ieri pomeriggio (in realtà ieri alle 10.23 del mattino secondo l’ora locale) New York è stata colpita da un terremoto che sta facendo sì che i teorici della cospirazione stiano uscendo allo scoperto con le teorie più bizzarre. La città statunitense è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4,8, con epicentro a Lebanon, nel New Jersey. Le scosse non hanno avuto un impatto rilevante anche se il terremoto è stato avvertito fino a Boston, Massachusetts, e Philadelphia, Pennsylvania. E ha fatto scatenare una serie di timori basati sul fatto che il sisma avvenga a poca distanza di tempo da un altro evento che coinvolgerà tutto il Nord America.

Terremoto New York: la cospirazione sull’eclissi di sole. Cosa dice la nuova teoria del complotto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come abbiamo detto, il terremoto di New York ha dato vita a una serie di speculazioni tra i teorici della cospirazione, che hanno cercato di collegare l’evento sismico imprevisto a un’altra circostanza celeste: un’eclissi solare totale prevista per lunedì, che sarà visibile in tutto il Nord America, coinvolgendo Canada, Stati Uniti e Messico. Questo fenomeno astronomico ha scatenato una serie di appelli al “pentimento“, con alcune persone che stanno suggerendo che si tratti di chiari “segni di Dio“.

Tra coloro che hanno espresso questa convinzione c’è la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, che si definisce una “nazionalista cristiana”. Attraverso un tweet pubblicato su X, ha affermato: “Dio sta inviando all’America forti segni per dirci di pentirci. Terremoti ed eclissi e molte altre cose in arrivo. Prego che il nostro Paese ascolti“.

Il susseguirsi ravvicinato del terremoto e dell’eclissi ha alimentato l’ipotesi di un imminente apocalisse tra i teorici della cospirazione, i quali vedono in tali eventi un presagio della fine del mondo.

Altre teorie della cospirazione legate al terremoto: quali sono

Inoltre, alcuni teorici della cospirazione hanno ipotizzato che il terremoto sia stato un’operazione di falsa bandiera orchestrata dal governo americano per giustificare l’aumento dei poteri di controllo sulla popolazione. Una teoria meno diffusa sostiene che il terremoto sia stato causato da un’esplosione nucleare generata da non meglio precisati test segreti del governo.

Ad ogni modo, le teorie di cospirazione sul terremoto di New York sono prive di fondamento e non sono supportate da alcuna prova scientifica.

Esistono reali collegamenti tra il terremoto di New York e altri eventi?

Il terremoto che ha colpito New York è stato un evento sismico isolato, non correlato all’eclissi solare o a complotti governativi. Le scosse sismiche sono fenomeni naturali e possono verificarsi in qualsiasi momento senza necessariamente essere associate a eventi celesti o manovre segrete. E mentre è comprensibile che in situazioni di incertezza e paura le persone cerchino spiegazioni, è importante affidarsi alla scienza e ai dati concreti piuttosto che alle teorie del complotto.

Infine, è fondamentale ricordare che la speculazione senza prove tangibili può alimentare il panico e la disinformazione. Invece di cedere alla paranoia, è importante rimanere razionali e concentrarsi sulla ricerca di soluzioni concrete per affrontare le sfide reali che il mondo affronta, come il cambiamento climatico e la preparazione ai disastri naturali.