Terremoto Taiwan, in Italia è possibile un sisma così devastante? Il rischio

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan ha lasciato una scia di panico e distruzione nel paese asiatico. Con almeno 9 persone morte, oltre 934 feriti e 87mila persone senza elettricità, l’evento ha evidenziato la fragilità delle infrastrutture e la vulnerabilità delle comunità locali. Al contempo ha scatenato una gara di solidarietà da tutto il mondo per portare aiuto alla popolazione dell’isola. Localizzato il suo epicentro a 18 km a sud-est di Hualien City e a circa 155 km a sud della capitale Taipei, il sisma è stato avvertito in tutto il paese, causando danni significativi anche a centinaia di edifici. Tuttavia, ciò solleva un interrogativo importante: un terremoto di tale devastazione potrebbe verificarsi anche in Italia?

Il Terremoto a Taiwan: un primo bilancio di ciò che è avvenuto

Continuano ad arrivare testimonianze davvero impressionanti da Taiwan, dove il terremoto di magnitudo 7.4 ha seminato panico e distruzione tanto nelle città quanto nelle zone più remote.

L’evento, ha causato danni estesi in tutto il paese. Il bilancio attuale è di almeno 9 persone morte e quasi un migliaio di feriti, oltre ad almeno cento edifici danneggiati. L’impatto del sisma è stato devastante, richiedendo un immediato intervento per soccorrere le vittime e ripristinare le infrastrutture. Ma soprattutto ha messo in luce la fragilità dell’essere umano di fronte alla forza distruttiva della Terra.

In Italia è possibile un sisma così devastante?

Anche se l’Italia è una regione sismica, non abbiamo mai sperimentato un terremoto di magnitudo 7.4 come quello che ha colpito Taiwan.

Il terremoto più grande registrato nel nostro paese è stato il 7.3 negli Iblei nel 1693. Tuttavia, questo non significa che siamo immuni da eventi sismici devastanti.

L’Italia ha una pericolosità sismica significativa, con una storia ricca di terremoti che hanno causato danni e perdite umane considerevoli. Dall’evento del 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria fino ai relativamente più recenti terremoti dell’Irpinia, de L’Aquila e di Amatrice, il nostro paese ha più volte sperimentato la devastazione causata dalla furia della natura.

Gli esperti ci rassicurano, ma non troppo. Sappiamo solo che è piuttosto improbabile che un terremoto di magnitudo 7.4 colpisca direttamente l’Italia, ma ciò non significa che siamo completamente al sicuro.

L’intensità del terremoto non è infatti l’unico fattore determinante per la gravità dei danni; la vulnerabilità delle nostre infrastrutture e la densità abitativa possono amplificare l’impatto di un evento sismico anche di minore magnitudo. A livello di possibili conseguenze, dunque, un terremoto potrebbe avere effetti simili anche in Italia.

Pertanto, è fondamentale continuare a investire nella prevenzione sismica, nella costruzione di edifici resilienti e nel miglioramento delle procedure di emergenza per proteggere la vita e la sicurezza delle persone in caso di futuri terremoti. Si tratta purtroppo di eventi del tutto imprevedibili e, soprattutto, per chi vive in zone ad alto rischio sismico conviverci diventa un obbligo al quale non ci si può sottrarre. Non sappiamo come e quando un altro terremoto potrà colpire il nostro Paese, possiamo soltanto attivarci per tentare di limitare i danni e far sì che le conseguenze siano il meno terribili possibile.