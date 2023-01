Un gemello diventa vegano, l'altro no: come cambia il loro corpo

La scienza è sempre in movimento, e c’è sempre qualcosa di nuovo da studiare o da approfondire. È così anche per le ricerche sui gemelli e sul comportamento dei rispettivi organismi quando vengono stimolati e nutriti in modo differente. È questo il caso di Hugo e Ross Turner, due gemelli che hanno seguito due stili alimentari differenti, uno vegano e l’altro carnivoro. I loro corpi sono in qualche modo cambiati, in maniera diversa ovviamente. Ecco che cosa è successo all’uno e cosa all’altro.

L’esperimento è stato condotto presso il Department of Twin Research & Genetic Epidemiology del King’s College di Londra, ed è durato 12 settimane, come riporta il sito Tech.everyeye.it: Hugo ha mangiato cibo assolutamente vegano, Ross invece ha proseguito con la sua alimentazione a base di carne e latticini. Diciamo subito che 3 mesi non sono in fondo così significativi per avere una panoramica troppo dettagliata circa gli effetti di un regime alimentare differente, ma nonostante questo gli studiosi hanno comunque notato delle differenze. Vediamo quali. Hugo – ovvero il gemello vegano – rispetto al fratello ha registrato un massiccio calo del colesterolo e un forte aumento della resistenza al diabete di tipo 2.

Nel dettaglio, la dieta vegana è stata associata a un livello di zucchero nel sangue e a un livello di energia più costanti, quella carnivora invece ha provocato picchi e cali di energia più considerevoli. Come se non bastasse, un’analisi dei batteri intestinali di Hugo ha visto una riduzione della diversità dei batteri intestinali, che invece sono rimasti stabili in Ross.

Il microbiota intestinale ha un effetto importante e influenza il modo in cui il cibo viene scomposto. “Scopriamo che, in media, la maggior parte dei gemelli identici condivide solo tra il 25 e il 30% dei loro microbi tra loro”, fa sapere il professor Tim Spector, epidemiologo che ha guidato la ricerca, “Pensiamo che questo sia il motivo dei loro metabolismi differenti e perché reagiscono al cibo in modo diverso” sono le parole dell’esperto.