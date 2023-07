Gli uomini preferiscono le more o le bionde? Risponde la scienza

Digital Content Specialist. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali. Analizza i dati dei motori di ricerca per scoprire trend e migliorare il posizionamento dei siti. Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale.

Da dove nasce la distinzione sulle preferenze maschili in base al colore dei capelli delle donne? Si scelgono di più le bionde o le more? Chi piace di più? Questa domanda, apparentemente frivola, in realtà ha incontrato la curiosità della scienza, visto che si è occupato del dilemma un’università americana, la Augsburg University in Minnesota, che ha coinvolto 110 uomini, ai quali sono state sottoposte diverse fotografie di donne con capelli biondi, castani, rossi e neri. Ebbene, qual è stato il risultato del campione maschile selezionato? Il sesso maschile, come sostiene anche un film del passato con protagonista la sensuale Marylin Monroe, si sente molto più attratto da una chioma bionda, cioè gli Uomini preferiscono le bionde, usando un titolo cinematografico.

Perché gli uomini preferiscono le bionde?

Ecco la domanda delle domande. Deve esserci un motivo per cui l’uomo è attratto da questo colore naturale chiaro, rispetto all’altrettanto colore scuro dei capelli femminili. Torniamo dunque alla ricerca americana, pubblicata sul Journal of Social Psychology, che ha mostrato al campione maschile oltre alle foto di chiome e donne, anche diversi tagli di capelli: lunghi, medi e corti, perché anche queste peculiarità hanno un effetto sulle scelte degli uomini. In effetti secondo i ricercatori del Minnesota, l’uomo del campione si è rivelato attratto dalle donne con i capelli chiari e di media lunghezza, perché queste caratteristiche sono associate alla sensualità, al fascino e alla naturalezza.

Secondo gli studiosi, per l’uomo una donna bionda è più desiderabile da un punto di vista sessuale, oltre al fatto che il colore dei capelli chiaro viene percepito come più giovane, rispetto ad un colore scuro. Secondo la ricerca questa preferenza ha origine nei tempi antichi, quando gli uomini del passato ritenevano le donne bionde più fertili, perché con il passare degli anni i capelli tendono a scurirsi.

Se le bionde sono più attraenti sessualmente, le more, invece sarebbero considerate migliori per le relazioni stabili e la creazione di un nucleo familiare. “L’esito della ricerca – hanno spiegato gli studiosi – mostra chiaramente come gli uomini siano in grado di formulare giudizi complessi e chiaramente significativi sul genere femminile a partire dalla loro idea di relazione desiderabile. La lunghezza e il colore dei capelli influiscono notevolmente anche sul potenziale genitoriale”. Insomma il vecchio motto, che nasce dalla tradizione orale popolare, “amano le bionde, ma sposano le more” viene confermato anche dalla ricerca scientifica, ma ovviamente per ognuno c’è la propria metà perfetta, che sia bionda o mora.

Scopri anche:– Donne più attratte da uomini sposati? Colpa della natura animale

Cosa vogliono gli uomini in una donna?

Domanda complessa a cui dare una risposta semplicistica. Certamente un uomo, come una donna, cerca comprensione, qualcuno che comprenda ed accetti i suoi desideri, hobby e anche i piccoli vizi per sentirsi amati così come sono. Onestà e lealtà sono certamente ai primi posti in una relazione, che non possono mancare mai. Una donna responsabile, sia nella vita professionale che in quella privata, sarà immediatamente più attraente per un uomo. E’ bello sapere che la propria metà può prendersi cura del proprio compagno, preparando anche un’ottima cena, sfiziosa, casalinga, romantica. Mai essere catastrofici, questo vale per tutti, ma è sempre bene risolvere le discussioni con calma, affrontando i problemi insieme. E’ fondamentale mantenere sempre il proprio spazio, per coltivare le proprie passioni o frequentare i vecchi amici senza gelosie. La felicità è contagiosa, così come la positività, per cui lamentarsi non è mai considerato un bel tratto del carattere. Se siete una di quelle donne che sono sicure di sé potete essere sicure che gli uomini apprezzano questa caratteristica, così come la semplicità e l’umiltà sono due qualità che attraggono gli uomini. L’aspetto fisico, pur essendo importante, non è la cosa più importante quando un uomo cerca una persona con cui condividere la propria vita e avere dei figli. Questa è la conclusione di uno studio del biologo evoluzionista David Bainbridge dell’Università di Cambridge. Gli uomini apprezzano l’intelligenza di una donna quando cercano un partner a lungo termine. Infine, fedeltà e lealtà sono elementi fondamentali per una coppia felice e duratura nel tempo.

Cosa attrae sessualmente gli uomini?