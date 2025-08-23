Vip e personaggi nati il 23 agosto: tutti i compleanni illustri

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Per quante persone è speciale il 23 agosto? In questo giorno si celebrano i compleanni di diverse personalità che – in un modo o nell’altro – ci regalano o ci hanno regalato dei momenti indimenticabili. Il compleanno, d’altronde, è un giorno speciale. E quindi come tale va festeggiato. Ma chi sono i VIP e i personaggi famosi che festeggiano oggi? Andiamoli a scoprire tutti, uno per uno, a partire da chi celebra un bel compleanno tondo tondo.

Buon compleanno a Rita Pavone, nata il 23 agosto 1945. Compie 80 anni

Oggi, 23 agosto 2025, Rita Ori Filomena Pavone compie 80 anni. La famosa “Zanzara di Torino” è nata a Torino il 23 agosto 1945, anche se da diversi anni ha preso la cittadinanza svizzera. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni: Rita Pavone ha inciso brani in sette lingue diverse e venduto circa 50 milioni di dischi in tutto mondo. Figura iconica della musica italiana degli anni Sessanta, continua a essere ammirata per il suo talento e la sua energia inimitabile, anche alla sua età!

Buon compleanno ad Alex Britti, nato il 23 agosto 1968

Rimanendo nel mondo della musica, oggi è il compleanno anche di Alessandro “Alex” Britti, nato a Roma il 23 agosto 1968. Cantante, cantautore e chitarrista, festeggia oggi 57 anni. La sua lunga è cominciata sul finire degli anni Ottanta, quando a 17 anni ha fondato la sua prima band blues con la quale si esibiva nei locali romani. Il suo successo è però arrivato nel 1998 con il brano “Solo una volta (o tutta la vita)”, al quale ne sono seguiti altri come “Una su un milione”, “Oggi sono io” e “La Vasca” Da allora, ha pubblicato numerosi album e collaborato con tanti artisti sia italiani che internazionali, consolidandosi come un autore musicale raffinato e apprezzato. D’altronde, il suo stile è tutto particolare e fonde pop italiano, blues e jazz.

Buon compleanno a Demetrio Albertini, nato il 23 agosto 1971

Anche Demetrio Albertini, storico centrocampista del Milan e della nazionale italiana, compie gli anni il 23 agosto. Oggi sono per lui ben 54! Nato nel 1971 a Besana in Brianza, in Lombardia, è considerato uno dei migliori centrocampisti italiani degli anni Novanta, quando fu soprannominato “il metronomo” o “il cervello” per la sua visione di gioco sopraffina e i passaggi precisi. In carriera con il Milan ha vinto 5 scudetti e 3 Champions League, ai quali si aggiungono una Liga spagnola con il Barcellona e una Coppa Italia con la Lazio, oltre a un titolo europeo Under‑21 con la nazionale azzurra. Dopo il ritiro, ha intrapreso una significativa carriera dirigenziale nel calcio italiano.

Oggi sarebbe stato il compleanno di Kobe Bryant

Oggi, 23 agosto, avrebbe compiuto 47 anni Kobe Bryant, icona della pallacanestro mondiale, nato a Philadelphia il 23 agosto 1978. Bryant ha trascorso tutta la sua carriera NBA con i Los Angeles Lakers, vincendo 5 titoli, 18 All‑Star Game, 2 Finals MVP e il premio MVP della stagione 2008. Considerato uno dei più grandi giocatori di sempre, è stato incluso nella squadra dei 75 migliori della storia NBA. Il suo tragico decesso il 26 gennaio 2020 ha scioccato il mondo dello sport, ma la sua eredità vivrà per sempre nel cuore dei suoi fan!