8 Marzo, questi fiori potrebbero essere mortali per il tuo amato animale domestico

Con la festa della donna sempre più vicina, se state pensando di sorprendere la vostra adorata metà con un mazzo di fiori, fate attenzione, perché se avete un animale domestico, potreste metterlo in pericolo. In realtà, alcune tipologie di fiori possono causare reazioni fatali agli animali domestici se ingeriti accidentalmente – e uno dei più popolari è il peggiore colpevole.

Catrin George, esperta nel benessere degli animali presso Animal Friends Pet Insurance, ha avvertito che i gigli sono tra i più velenosi – e sono effettivamente “molto tossici” sia per cani che gatti, poiché possono causare “nausea, vomito e altri gravi problemi di salute a lungo termine”.

Se ricevete un bouquet contenente gigli, metterli in luoghi fuori dalla portata potrebbe non essere sufficiente a mantenere al sicuro la vostra famiglia pelosa. I gatti possono raggiungere anche i posti più difficili e, anche se potrebbero non mangiare attivamente la pianta, se ne strofinano contro, prendendo il polline sul loro pelo e poi si lavano, possono ammalarsi gravemente.

Altri fiori da evitare includono i tulipani, che fanno parte della stessa famiglia dei gigli, e anche le peonie e gli giacinti. Anche piccole quantità di questi fiori possono causare vomito, cambiamento del ritmo respiratorio o persino la morte.

Con la primavera che si avvicina, i narcisi iniziano a spuntare ovunque come un gentile promemoria che la primavera è alle porte, ma questi allegri fiori possono essere pericolosi per gli animali domestici, causando irritazione grave allo stomaco, vomito, dolori addominali e abbondante salivazione.

Tuttavia, è importante ricordare che questa non è una lista esaustiva di tutti i fiori velenosi. Prima di acquistare fiori per un proprietario di animali, è necessario fare delle ricerche approfondite. Ricordatevi di tenere al sicuro i vostri amici a quattro zampe e di fare attenzione quando scegliete i fiori per la mamma.

Cenni storici sulla festa della donna

La festa dell’8 marzo è nota come la Giornata Internazionale della Donna. Questa festività celebra le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne in tutto il mondo. Ha le sue radici nelle lotte delle donne per migliori condizioni di lavoro e diritti umani, specialmente nel movimento per il diritto di voto delle donne.

La data dell’8 marzo è stata ufficialmente riconosciuta come giornata internazionale delle donne nel 1910 durante la seconda conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen. L’idea è stata proposta dalla tedesca Clara Zetkin per commemorare le manifestazioni delle donne del 1908 a New York, dove le operaie chiedevano condizioni di lavoro migliori, diritto di voto e fine della discriminazione.

Ogni anno, l’8 marzo viene osservato con eventi, manifestazioni e celebrazioni in tutto il mondo. È un’occasione per riflettere sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi in termini di uguaglianza di genere, violenza contro le donne, disparità salariali e altro ancora. È anche un momento per onorare i progressi che sono stati fatti e per continuare a lavorare verso un futuro più equo e inclusivo per tutti.