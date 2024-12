Guerra nucleare, a preoccupare non è la bomba ma questa arma dell'orrore in possesso di Putin

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il drammatico conflitto in corso in Ucraina ha portato alla luce una nuova arma che rischia di ridefinire completamente il concetto stesso di deterrenza e minaccia globale. Non stiamo parlando di una bomba atomica, quanto piuttosto di un missile balistico ipersonico che porta il nome di Oreshnik. È in grado di colpire in modo estremamente rapido ed è quasi impossibile da fermare, rappresentando un nuovo gradino tecnologico dell’arsenale bellico russo, potenzialmente in grado di ridisegnare gli equilibri geopolitici mondiali.

Cos’è l’Oreshnik: un‘arma ipersonica devastante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Oreshnik è stato utilizzato per la prima volta il 21 novembre 2024 contro un impianto industriale a Dnipro, in Ucraina.

Si tratta di un missile balistico a medio raggio che può raggiungere velocità superiori a Mach 10, rendendolo praticamente impossibile da intercettare con le tecnologie di difesa antimissilistica attualmente disponibili. Il suo raggio d’azione è in grado di coprire un’ampia porzione del territorio europeo, mettendo in pericolo sia obiettivi militari che infrastrutture strategiche.

Ma ciò che rende questa arma particolarmente temibile non è solo la sua velocità né la sua portata. L’Oreshnik è progettato per trasportare testate nucleari o convenzionali, lasciando alla Russia la flessibilità di scegliere il livello di distruzione. Putin stesso ha sottolineato che il missile potrebbe ridurre la necessità di ricorrere all’uso delle bombe atomiche, proprio grazie alla sua precisione e potenza.

Implicazioni geopolitiche dell’Oreshnik: cosa rischiamo davvero?

L’introduzione di armi come l’Oreshnik non rappresenta certo soltanto una minaccia immediata per l’Ucraina, ma potrebbe avere un effetto domino sulle strategie militari globali.

Gli esperti, infatti, temono che il fatto che la Russia disponga di un’arma così avanzata possa abbassare la soglia psicologica per l’uso di strumenti di distruzione su larga scala. L’idea che un attacco ipersonico convenzionale possa essere percepito come “meno grave” rispetto a un attacco nucleare tradizionale è estremamente pericolosa: potrebbe rendere più probabile l’impiego di tali armi in scenari futuri.

Inoltre, l’Oreshnik rischia di innescare una nuova corsa agli armamenti tra Russia, Stati Uniti e Cina, alimentando una nuova spirale di competizione tecnologica e militare.

Sul campo di battaglia, invece, l’utilizzo dell’Oreshnik rappresenta un qualcosa del tutto privo precedenti. L’attacco a Dnipro ha evidenziato non solo l’efficacia militare di questa arma, ma anche il messaggio strategico che Mosca vuole inviare al mondo: la Russia dispone di tecnologie all’avanguardia e non esiterà a usarle per mantenere la sua influenza geopolitica.

L’Europa, intanto, si trova in una posizione estremamente vulnerabile. Con la possibilità di essere colpiti in qualsiasi momento e senza preavviso, gli Stati europei stanno considerando un rafforzamento delle proprie difese. Tuttavia, dato che l’attuale capacità di contrasto ai missili ipersonici è limitata, molti Paesi sono teoricamente esposti.

Al di là del conflitto ucraino, l’Oreshnik è un simbolo inquietante di come le armi moderne possano destabilizzare l’intero ordine mondiale. Non è solo una questione di potenza di fuoco, ma di percezione del rischio e del valore della deterrenza. Se un missile come l’Oreshnik viene percepito come “più utilizzabile” rispetto a un’arma nucleare tradizionale, il rischio di conflitti ed escalation potrebbe aumentare drasticamente.