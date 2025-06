Trova una bottiglia con un biglietto e delle ceneri: "È mia madre, le sto facendo fare il giro del mondo"

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Può il dolore trasformarsi in un gesto poetico? È quello che si sono chiesti in tanti dopo la scoperta di una curiosa bottiglia sulla spiaggia di Butlins, nel Regno Unito. Al suo interno, un biglietto scritto a mano e le ceneri di una persona, accompagnati da parole che hanno commosso migliaia di persone. Una storia che ha fatto il giro del web, diventando subito virale. Ma chi c’è dietro questo gesto così singolare? E cosa ha spinto una figlia ad affidare l’ultimo saluto alla madre alle onde del mare?

Una scoperta toccante sulla spiaggia: una bottiglia, delle ceneri e un messaggio

Andiamo con ordine e partiamo da dove tutto è cominciato, ovvero da una semplice passeggiata. Kelly Sheridan, una donna inglese, stava camminando lungo la spiaggia nei pressi di Skegness – nell’Est della Gran Bretagna – quando si è imbattuta in una bottiglia curiosa, incastrata tra la sabbia e le alghe. Trasparente, sigillata, con dentro qualcosa che sembrava carta e, sotto, una sostanza grigiastra. L’ha raccolta, aperta con delicatezza e ha letto il biglietto: poche righe, scritte con emozione, spiegavano che quelle ceneri appartenevano alla madre dell’autrice del messaggio. Non era uno scherzo, né un esperimento: era un addio, dolcissimo e simbolico: “Questa è la mia mamma. Se l’hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo. Grazie”.

Sconvolta e commossa, Kelly ha deciso di condividere l’esperienza su Facebook. In poche ore il suo post ha raccolto centinaia di condivisioni e commenti, fino ad arrivare alla protagonista di questa storia: Cara Melia.

Il desiderio di una madre mai realizzato: la storia di Cara Melia e sua madre Wendi

Cara Melia ha 24 anni e vive in Inghilterra. La scorsa primavera ha perso sua madre, Wendy Chadwick, morta prematuramente a 51 anni per una grave patologia cardiaca. Wendy era una donna piena d’amore, madre di cinque figli, e soprattutto un’anima affascinata dal mondo, dal mare e dal sole. Sognava di viaggiare, ma la vita non gliene ha dato l’opportunità: troppo lavoro, pochi soldi, poco tempo. Così, quando è arrivato il momento di dirle addio, Cara ha pensato di esaudire almeno in parte quel desiderio mai realizzato.

All’inizio aveva immaginato una cerimonia classica, magari spargendo le ceneri sulla spiaggia di Skegness. Ma poi è stata un’amica a suggerirle un’alternativa: “Perché non metti una parte delle sue ceneri in una bottiglia e la lasci viaggiare nel mondo, portata dalle correnti?”

Così è nato questo piccolo progetto d’amore. Cara ha scelto con cura la bottiglia, ha scritto un messaggio semplice ma intenso e ha lasciato che il mare prendesse il testimone. “Volevo che finalmente potesse viaggiare senza impedimenti”, ha raccontato la ragazza in un’intervista al Manchester Evening News.

Il primo tratto del viaggio, tuttavia, è stato molto breve: appena dodici ore dopo il “varo”, la bottiglia è stata trovata sulla spiaggia vicina, a pochi chilometri di distanza. Ma quel piccolo viaggio è bastato per far partire qualcosa di ben più grande: un’ondata di empatia e commozione, che ha raggiunto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.