Anche Carlo aveva il vizio di 'ritoccare' le foto con Lady Diana: cosa non voleva mai mostrare

Il recente giorno del “mother’s day” – ovvero la festa della mamma che in Inghilterra si festeggia il 10 marzo – ha portato alla luce una controversia inaspettata riguardo a una foto diffusa da Kensington Palace. La scena sembrava idilliaca: Kate Middleton abbracciata ai suoi tre adorabili figli, George, Charlotte e Louis. Tuttavia, dietro questa immagine perfetta si nasconde un intricato mistero che ha scosso non solo il mondo reale, ma anche quello digitale. C’era infatti un chiaro problema di Photoshop. Anche se, girando tra gli annali della royal family, ci accorgiamo che non è l’unico caso. Anzi, pare proprio che Re Carlo III, ai tempi del matrimonio con Lady Diana, vi facesse ampio ricorso.

Il caso: la fotografia “manipolata” di Kate Middleton con i figli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 10 marzo, in occasione del giorno in cui si celebra la festa della mamma in Inghilterra, il principe William ha immortalato un piccolo quadretto familiare: Kate Middleton insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tuttavia, la magia si è interrotta quando alcune agenzie di stampa di fama mondiale come Associated Press, Reuters, Agence France-Presse e Getty Images hanno rimosso la foto dalle loro raccolte. Il motivo? Sembra che l’immagine sia stata sottoposta a un ritocco digitale così evidente da destare sospetti.

Le imperfezioni erano lampanti: la manica della piccola Charlotte non corrispondeva, la mano del principe George risultava sfocata e, sorprendentemente, al piccolo Louis mancava persino un dito. Ad ogni modo, rispetto a una situazione di questo tipo, le speculazioni non si sono fatte attendere. Alcuni suggeriscono che dietro questo incidente possa celarsi una crisi nel rapporto tra Kate e William, occultata dietro la convalescenza in cui la principessa è dal suo celebre intervento all’addome.

Anche Re Carlo III usava un ‘ritocchino’ per le sue foto: cosa faceva con Lady Diana

Tuttavia, il caso ha portato alla luce un’ombra del passato: anche il principe Carlo aveva il vizio di ‘ritoccare’ le foto con Lady Diana. Alcune immagini emerse su Twitter hanno sollevato interrogativi sulla veridicità di alcune foto di coppia (a proposito, sai che la loro torta nuziale esiste ancora?)

Philip N. Cohen, professore di sociologia all’Università del Maryland, ha evidenziato un dettaglio fisico che molti non avevano notato: entrambi i coniugi erano alti 1,78 m. Se però si osservano le foto, Carlo sembra essere notevolmente più alto di Diana.

Questa illusione ottica non è necessariamente frutto di fotoritocchi né di manipolazioni analogiche o digitali delle immagini, quanto piuttosto della prospettiva dello scatto o dal fatto che Diana appaia spesso seduta o con il capo chinato accanto al marito di allora.

Secondo Cohen, tutto questo potrebbe essere stato volutamente studiato con l’intento di mascherare il fatto che moglie e marito avessero la stessa altezza, suggerendo un sottile sessismo dietro l’immagine pubblica della coppia reale.

Di sicuro, conoscendo le rigide regole del protocollo di corte, era un modo per far sì che Lady Diana non sovrastasse il marito, magari indossando delle scarpe con il tacco, ma che apparisse piuttosto ‘un passo indietro’ rispetto a lui.