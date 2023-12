Dove il cuore riposa e l’ansia scompare: significato trend di IG

Un nuovo trend sta spopolando nelle Storie di Instagram. Si tratta di una frase, che potrebbe sembrare una delle molte citazioni più o meno colte, che vengono usate ad effetto proprio per fare colpo sui social. “Dove il cuore riposa e l’ansia scompare”, è la frase-trend, che sta spopolando sui social, già da diversi giorni per la verità, lanciata da alcuni giovanissimi utenti, prima su TikTok e poi per osmosi social, si è diffusa anche sulle altre piattaforme.

Se stata cercando un significato a questa frase, sappiate che uno vero e proprio non ne ha; infatti non è frutto di citazioni musicali, cinematografiche o letterarie, ma è solo un sentimento di spensieratezza che sta coinvolgendo sempre più persone, la cui origine è ignota, così come il motivo della sua viralità. Semplicemente piace e sta piacendo, al punto che in molti la ripostano tra virgolette, ricordando un viaggio speciale, la foto di una persona amata, o che purtroppo non c’è più, o ancora chi la carica di ironia, magari postando la foto di un water: l’idea, comunque, sembra quella di condividere un momento di tranquillità e serenità, dove il cuore smette di affannarsi e l’ansia non ha più il sopravvento.