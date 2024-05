E' il secondo comune più ricco d'Italia: dove si trova e qual è lavoro dei 1400 abitanti

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Ecco dove si trova il secondo comune più ricco d’Italia. Si chiama Lajatico ed è un pittoresco borgo toscano di appena 1.400 abitanti, è stato recentemente catapultato sotto i riflettori come un comune i cui abitanti hanno un reddito molto alto, tanto da trovarsi in seconda posizione, in quanto a ricchezza, subito dopo la celebre Portofino. Questa classifica è stata stilata sulla base dei redditi pro capite dichiarati al Fisco nel 2023 e ha scatenato un dibattito su come un piccolo villaggio possa ottenere tale prestigioso riconoscimento.

Situato a soli 30 minuti di distanza da Volterra, in Toscana, Lajatico è noto soprattutto per essere il luogo d’origine del famoso tenore Andrea Bocelli, il quale ha contribuito significativamente alla fama e alla prosperità del comune. I 52.955 euro di reddito pro capite dichiarati nel 2023, leggermente superiori ai 52.397 euro del 2021, testimoniano l’impatto economico positivo della presenza di Bocelli sulla comunità.

Anche Lorenzo Favilli della Pro Loco di Lajatico, ha sottolineato l’influenza determinante di Andrea Bocelli sulla classifica dei comuni più ricchi: “Si tratta di una classifica un po’ ‘drogata’ dall’influenza del nostro cittadino più famoso, Andrea Bocelli. Lui risiede qui e fa tante attività qui, questo ha ovviamente contribuito alla fama di Lajatico nel mondo”. L’evento che ha maggiormente contribuito alla crescita del turismo a Lajatico è il concerto annuale organizzato da Bocelli nel suo paese natale. Questo ha attirato visitatori da tutto il mondo e ha dato impulso all’industria degli affitti brevi e di Airbnb nella zona. Tuttavia, questa improvvisa popolarità ha anche portato con sé alcuni svantaggi, tra cui un aumento degli investimenti orientati esclusivamente verso i turisti e una mancanza di servizi durante i mesi invernali.

Nonostante le sfide, la fama di Lajatico continua a crescere, consentendo alla Pro Loco locale di organizzare una serie di eventi culturali e artistici di risonanza internazionale. Favilli sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra lo sviluppo turistico e il mantenimento dell’identità e della qualità della vita per i residenti locali. Il successo di Lajatico come secondo comune più ricco d’Italia è un chiaro esempio di come la combinazione di patrimonio culturale, celebrità locali e turismo possa trasformare un piccolo borgo in una destinazione rinomata a livello internazionale. Tuttavia, resta il compito di gestire saggiamente questa crescita al fine di preservare il tessuto sociale e ambientale unico di questo incantevole angolo della Toscana.

Tra l’altro Lajatico si trova nelle colline della Valdera, una zona caratterizzata da paesaggi collinari e coltivazioni agricole ed ogni estate, Lajatico ospita un evento musicale noto come “Teatro del Silenzio”, un concerto che si svolge in un anfiteatro all’aperto situato nelle colline circostanti. Questo evento è speciale perché si tiene solo una volta all’anno, rendendo il luogo unico e attirando numerosi visitatori da tutto il mondo.

Per quanto riguarda Andrea Bocelli invece, sappiamo che è uno dei tenori più famosi al mondo, nato il 22 settembre 1958 proprio a Lajatico; noto per la sua voce potente e melodiosa, che ha reso celebri le sue esibizioni in una vasta gamma di generi musicali, tra cui l’opera, il pop e il crossover classico. Bocelli ha conquistato un vasto pubblico internazionale con le sue interpretazioni di brani famosi, come “Con te partirò” (anche conosciuta come “Time to Say Goodbye”), “The Prayer”, “Vivo per lei” e molti altri.

Oltre alla sua carriera musicale, Bocelli è anche un uomo di grande impegno filantropico. È stato nominato dal presidente italiano Giorgio Napolitano come Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo contributo alla cultura e alla musica. Bocelli è anche impegnato in varie iniziative benefiche, sostenendo organizzazioni che lavorano per persone con disabilità, malattie, povertà e altre cause umanitarie. La sua vita e la sua musica hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo.