É l'uomo tra i piú ricchi d'Italia: ecco il lavoro che fa. Non é un politico

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

È tra gli uomini più ricchi d’Italia, ma la sua ricchezza non arriva dalla politica: tutto merito del suo lavoro. Scopri qual è.

Il suo patrimonio vale miliardi, ma non si tratta di un personaggio che arriva dai palazzi della politica, né da incarichi istituzionali o carriere di partito. Dietro una delle fortune più grandi d’Italia c’è un’attività non così esposta al grande pubblico, ma decisiva nei meccanismi dell’economia globale: un lavoro costruito tra tecnologia, finanza, dati e acquisizioni internazionali. Non ci resta che scoprire una storia imprenditoriale che racconta quanto potere possa nascondersi lontano dai riflettori tradizionali.

Chi è l’imprenditore italiano tra i più ricchi del Paese (che probabilmente non conosci)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Si chiama Andrea Pignataro, è nato a Bologna nel 1970 ed è considerato uno degli uomini più ricchi d’Italia. Il suo nome non dirà molto al grande pubblico, ma la sua fortuna nasce nel mondo della tecnologia applicata alla finanza, un settore complesso ma sempre più centrale per banche, fondi, società di investimento e grandi operatori economici.

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Pignataro è il fondatore di Ion, gruppo fintech specializzato nella gestione di dati, informazioni e infrastrutture digitali per la finanza globale. In altre parole, il suo lavoro consiste nel costruire e controllare piattaforme tecnologiche che aiutano istituzioni finanziarie e grandi aziende a gestire processi, analisi, transazioni e informazioni strategiche.

Secondo le stime citate nell’allegato, il suo patrimonio supera i 42 miliardi. Una cifra che lo colloca ai vertici dei paperoni d’Italia, anche se resta un personaggio poco noto al grande pubblico. Il suo profilo è quello dell’imprenditore riservato, lontano dalle apparizioni mediatiche, ma molto presente nei dossier finanziari più rilevanti.

La storia di Andrea Pignataro: da dove viene il secondo uomo più ricco d’Italia

La parabola di Andrea Pignataro sembra uscita da una serie sul potere silenzioso della finanza. Dopo l’esperienza a Salomon Brothers, nel 1999 ha fondato Ion ma il suo nome è rimasto a lungo lontano dai riflettori, sebbene le sue mosse abbiano fatto rumore soprattutto in Italia.

Secondo Forbes, nel 2026 è il secondo uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollari. Un profilo riservato, pochissime apparizioni pubbliche e un impero costruito dietro le quinte: non a caso Il Foglio lo ha soprannominato “il Bloomberg italiano”.

Riservatissimo nella vita pubblica, preferisce stare lontano dai riflettori. Sappiamo di lui che è sposato ed è un grande appassionato di vela, ma poco altro. Eppure il suo patrimonio racconta anche una passione per il lusso discreto: secondo Forbes possiede una collezione di ville e hotel esclusivi sull’isola di Canouan, piccolo paradiso caraibico nell’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine.

Il lavoro che sta dietro la fortuna: tecnologia, dati e finanza. E un profilo molto riservato

Il cuore dell’impero di Pignataro è Ion, conglomerato fintech cresciuto attraverso acquisizioni e partecipazioni. La sua galassia societaria è articolata e si estende in diversi Paesi, con molte attività che fanno capo a holding di diritto irlandese. Il gruppo opera in un ambito oggi fondamentale: quello dei software, delle informazioni e dei servizi digitali per il sistema finanziario.

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In Italia Ion ha acquisito realtà importanti come Cerved, Cedacri, List e Prelios. Si tratta di aziende attive nell’analisi dei dati, nei servizi informatici per le banche, nella tecnologia applicata al credito e nella gestione di informazioni economico-finanziarie. Non sono nomi necessariamente familiari a chi naviga fuori dal mondo dell’economia, ma hanno un peso enorme nel funzionamento quotidiano del sistema bancario e finanziario.

La campagna di acquisizioni italiana sarebbe costata oltre 5 miliardi in pochi anni. Questo spiega perché Pignataro sia diventato una figura così rilevante, grazie alla sua capacità di mettere insieme aziende strategiche in un settore dove i dati sono diventati una risorsa fondamentale.