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Quasi tutti li chiamano semi, ma è un errore: quei puntini che ricoprono la superficie della fragola sono frutti veri e propri. In botanica si chiamano acheni. La parte rossa, dolce e succosa che mangiamo non è il frutto in senso stretto, ma il ricettacolo ingrossato del fiore. È una struttura che si sviluppa per attirare animali e favorire la diffusione dei semi. La fragola, quindi, è classificata come falso frutto o frutto accessorio. Un ribaltamento totale rispetto alla percezione comune: ciò che sembra il dettaglio è in realtà l’elemento centrale della riproduzione della pianta.

Achene: il vero protagonista della fragola

Ogni fragola contiene decine, a volte centinaia, di acheni. Ognuno deriva da un pistillo del fiore originario. Dopo l’impollinazione, ogni pistillo si trasforma in un piccolo frutto secco che racchiude un seme. Questo significa che una singola fragola non è un frutto unico, ma un insieme di frutti aggregati. È lo stesso principio che troviamo in more e lamponi, anche se con una struttura diversa. Gli acheni sono disposti sulla superficie per una ragione precisa: devono essere facilmente trasportati, ingeriti o dispersi nell’ambiente.

Perché cambiano colore? Dal verde al nero

Il colore degli acheni racconta lo stato della fragola. Quando sono verdi, significa che il processo di maturazione è ancora in corso. La fecondazione è recente e il frutto non ha raggiunto la piena maturità. Con il tempo, e soprattutto con l’esposizione alla luce, gli acheni cambiano colore: diventano marroni, dorati o addirittura neri. Il colore è un indicatore biologico e più la fragola matura, più gli acheni completano il loro sviluppo. La variazione cromatica dipende da diversi fattori: intensità della luce solare, temperatura, varietà coltivata e condizioni del suolo.

Le varietà di fragole italiane

Secondo i dati del CREA e di CSO Italy, l’Italia è tra i principali produttori europei di fragole. Nel nostro Paese esistono diverse varietà, selezionate per adattarsi ai diversi climi e garantire produzioni distribuite lungo tutto l’anno.

Tra le più diffuse c’è la Candonga Sabrosa, coltivata soprattutto in Basilicata, apprezzata per la polpa consistente e il grado zuccherino elevato; c’è la Elsanta, molto coltivata nel Nord Italia per la sua resa produttiva. C’è poi la Clery, tipica delle prime raccolte primaverili, diffusa in regioni come Emilia-Romagna e Veneto. Al Sud si distinguono anche varietà come Melissa e Sabrina, selezionate per resistere alle alte temperature e mantenere qualità organolettiche stabili.

Sole, e ambiente: le differenze

Alcune varietà mantengono acheni più chiari anche a maturazione completa, mentre altre sviluppano tonalità scure molto evidenti. L’esposizione al sole gioca un ruolo diretto: gli acheni situati sul lato più illuminato tendono a ossidarsi più rapidamente, scurendosi. Anche l’umidità e la qualità del terreno influenzano il risultato finale. È lo stesso principio che regola colore e sapore della polpa. Ogni fragola è il risultato di una combinazione precisa di condizioni ambientali.

Anche la disposizione degli acheni all’esterno non è casuale: la pianta produce una parte carnosa e zuccherina per attirare animali e insetti. Quando questi si nutrono della fragola, possono trasportare gli acheni altrove oppure ingerirli e disperderli successivamente. In questo modo la pianta aumenta le probabilità di riproduzione. È un meccanismo efficiente: il “premio” dolce serve a garantire la diffusione del seme, ed è un sistema che funziona letteralmente da milioni di anni.