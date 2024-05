‘Segni dal cielo, la fine è vicina’, la profezia sull'aurora boreale della Santona di Trevignano

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

L’aurora boreale che ha dipinto i cieli dell’Italia di un incantevole viola ha scatenato reazioni e speculazioni di ogni tipo, soprattutto dopo le affermazioni della cosiddetta veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia. Tuttavia, è importante distinguere tra la bellezza di un fenomeno naturale e le predizioni apocalittiche.

Aurora boreale o previsioni apocalittiche? Cosa raccontano da Trevignano

In questi giorni, il cielo viola anche sopra i cieli d’Italia ha affascinato molti, evocando l’incanto delle aurore boreali che decorano i cieli del Nord Europa. A riguardo, la sedicente veggente di Trevignano, Maria Giuseppa Scarpulla (nota come Gisella Cardia) ha dichiarato di aver previsto questo evento come un segno della fine dei tempi, attribuendo la sua presunta capacità predittiva alla volontà divina di Gesù e della Vergine Maria.

Quale approccio mantenere di fronte alle affermazioni della “santona” di Trevignano?

Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio razionale di fronte a tali affermazioni. L’aurora boreale viola sull’Italia è il risultato di fenomeni naturali ben noti, come gli arco aurorali rossi o viola, causati da tempeste geomagnetiche solari. Questi fenomeni, anche se spettacolari, sono spiegati dalla scienza e non sono indicativi della fine del mondo.

Le affermazioni della “Santona” di Trevignano devono essere considerate con sospetto critico. I suoi presunti messaggi profetici, pubblicati sui canali social della “Madonna di Trevignano“, spesso riguardano eventi catastrofici come terremoti, guerre e tempeste solari imminenti. Tuttavia, è importante ricordare che l’interpretazione di tali eventi come segni apocalittici è soggettiva e non supportata da prove concrete.

Qual è la verità sul cielo colorato di viola?

La scienza, infatti, ci offre una comprensione chiara di fenomeni come l’aurora boreale, basata su principi fisici ben definiti. Questi eventi non devono essere fraintesi come presagi divini, ma piuttosto apprezzati per la loro bellezza e particolarità scientifica.

‘Guerra vicina. Fate scorte’, profezia della Santona di Trevignano

In un altro messaggio divulgato dalla veggente, la Madonna avrebbe esultato i suoi seguaci a fare scorte, avvertendo che sarà difficile reperire cibo in un futuro prossimo. “Vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla quando sarà difficile trovare il cibo”, avrebbe affermato la Madonna. Questo appello urgente è accompagnato da un rimprovero nei confronti dell’umanità, accusata di non aver ascoltato i precedenti inviti alla conversione. “Vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi; solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l’umanità è sorda ai miei appelli”, avrebbe dichiarato la Madonna.

La situazione descritta nel messaggio ha suscitato preoccupazione e reazioni diverse tra i lettori della pagina. Alcuni utenti manifestano preoccupazione per la situazione globale, menzionando preparativi in corso in altri Paesi in vista di possibili conflitti. Allo stesso tempo, altri sono scettici, altri ancora cercano di ottenere ulteriori dettagli sulla possibile fonte del conflitto, chiedendo se la guerra derivi dal Medio Oriente o dall’Europa, con una risposta che sottolinea il fatto che, indipendentemente dalla provenienza, la guerra è sempre guerra.

La veggente di Trevignano e le controversie legate ai suoi annunci

Non è la prima volta che la Madonna di Trevignano preannuncerebbe eventi futuri attraverso la veggente. In un messaggio era stato predetto che l’Occidente avrebbe scatenato una guerra contro Russia e Cina, evento che avrebbe dovuto unire anziché isolare le nazioni coinvolte. In un ulteriore messaggio, la veggente si esprime ancora più oscuramente, annunciando che la guerra avrebbe colpito l’Europa, con Roma destinata a soffrire a causa del rifiuto dell’umanità di rivolgersi a Dio.

La veggente di Trevignano è una figura che ha attirato l’attenzione sia dei fedeli che dei curiosi. Si tratta di una donna il cui nome è associato alle presunte apparizioni della Madonna, durante le quali afferma di ricevere messaggi divini e profezie. La comunità locale spesso si rivolgerebbe a lei in cerca di guida spirituale, considerando le sue visioni come indicazioni dal soprannaturale. Ma c’è anche chi solleva dubbi e critiche verso l’operato della donna.

La veridicità delle parole della “Santona” è stata infatti messa più volte in discussione. Molti scettici sollevano interrogativi sulla fonte delle presunte visioni e sulla possibilità che possano essere influenzate da fattori esterni come il contesto socio-politico o persino da suggestioni personali. In un mondo che spesso ricerca segni divini per orientarsi, la discussione sulla credibilità delle profezie della donna riflette la continua tensione tra fede e ragione, e l’eterna domanda sulla vera natura delle visioni mistiche.