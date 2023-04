Dischi in vinile che valgono una fortuna, quali sono i più costosi?

Se sei un appassionato di musica, probabilmente sai già che i dischi in vinile rappresentano ancora oggi una fetta significativa del mercato discografico. Ma quello che potresti non sapere è che alcuni LP da collezione possono valere una fortuna.

Ci sono persone disposte a spendere diverse migliaia di euro per possederli.

La domanda che molti si pongono è innanzitutto una: quali sono i vinili che valgono veramente così tanto? In realtà, ci sono molti fattori che influenzano il valore di un disco. Poi, sebbene ci siano dischi altamente valutati in tutto il mondo, è bene sapere che anche in Italia ci sono molte rarità che potrebbero valere una piccola fortuna.

Il valore di un vinile è determinato da una serie di diverse caratteristiche:

grado di conservazione del disco e della copertina;

eventuale presenza di gadget (adesivi, libretti interni, poster, fotografie);

eventuale presenza di autografi o dediche;

eventuale stampa sulla superficie del disco;

tiratura e rarità dell’edizione;

data di pubblicazione;

numero di serie.

Vinili da collezione: i più ricercati al mondo

Parlando dei vinili da collezione più ricercati al mondo, il sito Discogs rappresenta una fonte di informazioni preziosa per gli amanti della musica. Infatti, il sito tiene traccia delle ricerche e degli acquisti fatti sulla piattaforma, offrendo un quadro dei dischi più acquistati dal 2005 a oggi in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia e Germania.

Ecco alcuni tra i vinili più ricercati dagli appassionati di tutto il mondo:

“The Black Album” di Prince;

“God Save The Queen” dei Sex Pistols;

“Supernatural Girl” dei Ferris Wheel;

“Love Me Do” dei Beatles;

“Ummagumma” dei Pink Floyd.

Dato che questi dischi sono molto ambiti e richiesti dai collezionisti, il prezzo di alcuni di essi può raggiungere cifre astronomiche, proprio a causa della rarità delle copie in circolazione.

Ad esempio, il disco di Prince può raggiungere la cifra di 27.500 dollari a causa della sua esiguità di copie in circolazione. L’album fu infatti ritirato dal mercato pochi giorni dopo la sua uscita, rendendo le copie rimaste molto rare e preziose.

Anche il disco dei Sex Pistols “God Save The Queen”, pubblicato in concomitanza con il Giubileo d’Argento della regina Elisabetta II, può raggiungere cifre molto elevate, superando i 16.000 dollari per una sola copia.

Dischi in vinile italiani più costosi

Anche per quanto riguarda i dischi italiani, il mercato del vinile è piuttosto florido e movimentato, specie per certe opere piuttosto rare, come ad esempio:

“…ma cosa vuoi che sia una canzone…” di Vasco Rossi;

“Banco del Mutuo Soccorso” del Banco del Mutuo Soccorso;

“Arbeit macht frei” degli Area;

“Ingresso libero” di Rino Gaetano;

“Mina per voi” di Mina.

Il primo album di Vasco Rossi, ad esempio, ha una quotazione che va dai 2.000 ai 3.000 euro per la stampa originale, che fu distribuita in sole 2.000 copie e solo tra Lombardia ed Emilia Romagna. Quello del Banco del Mutuo Soccorso, invece, presenta un iconico salvadanaio in rilievo, con una linguetta fotografica estraibile dalla fessura dell’oggetto stampato in copertina. Difficile trovarlo in buono stato a meno di 500 euro.

Poi, il primo album degli Area può valere fino a 2.000 euro, mentre il primo LP di Rino Gaetano non vale meno di 1.500 euro. La ragione è presto detta: di fronte al mancato successo del disco al momento della pubblicazione, il compianto Rino diede fuoco a gran parte delle copie invendute.

Come capire il valore di un disco in vinile

Se si vuole approfondire la conoscenza sul valore dei dischi in vinile da collezione, esistono diverse fonti da cui attingere informazioni. Una di queste sono le riviste specializzate, che si occupano del mercato discografico e delle relative quotazioni.

Tuttavia, la rete offre anche molte opportunità di informazione e consultazione, come ad esempio i siti web ad hoc. Esistono anche app per smartphone che permettono di verificare la quotazione dei propri dischi, ma è bene prestare molta attenzione a queste fonti, in quanto i prezzi potrebbero non essere sempre affidabili.

In generale, e come già detto, il valore di un disco dipende da numerosi fattori. In ogni caso, è importante ricordare che il valore di un disco è soggetto a fluttuazioni e che potrebbe variare in base alle oscillazioni del mercato.

Quindi, prima di pensare di aver trovato in soffitta una piccola fortuna, è sempre meglio fare una attenta valutazione.