Halloween, cimitero di manichini-zombi: un luogo inquietante da non perdere

In attesa di celebrare il rito pagano di Halloween, ecco uno dei posti più spaventosi che si possano visitare. Vero e proprio cimitero dei manichini, con oltre 15mila pezzi esposti al pubblico, all’interno di una zona di campagna, in un’atmosfera macabra creato da Roz Edwards, una donna di 51 anni che ama spaventare il pubblico. E non poco a quanto pare.

Roz ha preso i manichini smembrati dai negozi che li buttavano via, e nel 2021 ha trasformato il suo sito in un inquietante cimitero, dove è stato persino ambientato un gioco in stile Cluedo, nel più grande labirinto di manichini al mondo. Ed anche per Halloween 2023, promette ai visitatori l’esperienza più spaventosa di sempre, dopo aver reclutato i designer di alcune delle più grandi attrazioni dei parchi a tema del Regno Unito.

Edwards ha assoldato i più talentuosi designer dell’horror per un’esperienza immersiva, unica nel suo genere chiamata “Doom Town in cui invita le persone a esplorare Mannakin Hall, a Fulbeck, Lincolnshire, alla ricerca del fantasma di un ragazzo scomparso 20 anni fa. Gli amanti dell’horror sono avvertiti di aspettarsi alcune sorprese mentre si dirigono verso la spettrale ex base militare piena di manichini malconci. Fotografie spaventose mostrano corpi smembrati e arti sparsi sul sito, oltre ad altri manichini disposti in pose sinistre.

Altre immagini mostrano manichini vestiti da clown terrificanti e altri personaggi inquietanti che i visitatori incontreranno lungo il percorso. Roz ha detto: “Abbiamo fatto eventi per Halloween qui praticamente ogni anno dal 2016, ma questo è sicuramente la nostra migliore produzione finora. L’idea di creare questo entusiasmante evento di Halloween è venuta dopo che Liam ha terminato il suo nuovo romanzo d’avventura paranormale, che tratta di manichini sinistri nelle vetrine. Liam è specializzato anche nella creazione di profumi a tema… aggiungendo una sensazione di realismo olfattivo a luoghi come Alton Towers, The London Dungeon e le popolari Fright Nights di Thorpe Park”.

La creativa imprenditrice inglese ha avviato la sua attività comprando e ripristinando manichini per poi venderli ai negozi e noleggiarli per spettacoli televisivi e video musicali. Ma quando le persone hanno cominciato a commentare quanto fosse inquietante la sua strana collezione di manichini da negozio, ha deciso di aprire il suo cimitero per Halloween. “Ho deciso di organizzare un’esperienza per Halloween dopo che le persone che cominciavano a visitare di giorno mi chiedevano se fosse spaventoso di notte. Bene, questa è la vostra occasione per scoprirlo. Devo ammettere che è abbastanza inquietante quando si attraversa il cortile e ci sono modelli senza braccia o teste ammucchiati tutto intorno a te. Quindi abbiamo pensato che fosse un luogo abbastanza adatto per un’esperienza spettrale che crediamo sia abbastanza unica”.