La migliore città per qualità della vita in Italia non è Bologna: qual è

Quando si parla di qualità della vita, spesso si pensa subito a città rinomate come Bologna, famosa per la sua cultura vibrante e la gastronomia di eccellenza. Tuttavia, recenti studi e classifiche hanno rivelato che la città migliore per la qualità della vita in Italia non è Bologna, ma altre città che forse non ci aspetteremmo ma che offrono in egual misura opportunità di lavoro e buona qualità dei servizi necessari.

La classifica della qualità della vita

Anziani e città: la migliore zona in cui vivere

Under 35, qual è la città migliore dove vivere in italia?

Secondo una classifica stilata da Il Sole 24 Ore per il 2024, le città che primeggiano per la qualità della vita variano notevolmente a seconda della fascia d’età considerata. Per esempio, Sondrio è stata indicata come la città con la migliore qualità della vita per i bambini. Questo sorprende molti, considerando che Sondrio è una città relativamente piccola e meno conosciuta rispetto a grandi metropoli italiane. La città lombarda ha scalato la classifica grazie a una serie di parametri che includono la presenza di giardini scolastici, spazi abitativi adeguati, servizi comunali efficienti e un’ottima spesa sociale per le famiglie e i minori.

Per gli anziani, invece, Trento si conferma al vertice. Trento, capitale del Trentino-Alto Adige, è rinomata per la sua eccellente qualità della vita, specialmente per gli anziani. La città offre numerosi servizi dedicati alla terza età, tra cui una vasta rete di assistenza sanitaria, spazi verdi ben curati, e una generale attenzione al benessere degli anziani. La presenza di farmaci antidepressivi accessibili e la disponibilità di infermieri contribuiscono ulteriormente a rendere Trento un luogo ideale per vivere la pensione serenamente.

Quando si guarda alla qualità della vita per i giovani sotto i 35 anni, Gorizia si distingue come la città migliore. Situata nel Friuli Venezia Giulia, Gorizia offre numerose opportunità per i giovani, tra cui programmi di imprenditorialità e un alto tasso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti lavorativi indeterminati. Questo crea un ambiente stabile e favorevole per i giovani professionisti che cercano di costruire una carriera solida.

La classifica del Sole 24 Ore ha inoltre rivelato tendenze significative a livello regionale. Le province del Nord Italia, come Lombardia e Veneto, dominano le prime posizioni per la qualità della vita, non solo per gli anziani, ma anche per altre fasce d’età. Le città del Sud, invece, tendono a occupare le posizioni inferiori della classifica. Questo divario è evidenziato dal fatto che città come Bari, Catania, Napoli, Palermo e Roma si trovano tra gli ultimi posti per la qualità della vita dei giovani.

Se quindi Bologna rimane una città molto apprezzata per la sua qualità della vita, altre città italiane stanno emergendo come leader in specifiche categorie generazionali. Sondrio, Trento e Gorizia rappresentano esempi eccellenti di come diverse città possono eccellere nel fornire una qualità della vita superiore ai loro cittadini, dimostrando che la qualità della vita è un concetto multifattoriale che può variare notevolmente a seconda delle esigenze specifiche delle diverse fasce d’età.