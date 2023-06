Nasa ha cambiato i segni zodiacali? Cosa si scopre sull'oroscopo

È da tempo che circola la voce secondo cui la NASA avrebbe stravolto il mondo degli oroscopi, introducendo un nuovo segno zodiacale accanto ai classici dodici. Ma quanto c’è di vero in tutto ciò? E quali sono le implicazioni di questa presunta novità astrologica?

Con questo articolo abbiamo deciso di addentrarci in questo intrigante dibattito per scoprire se le stelle si sono davvero riallineate e se il nostro destino è stato sconvolto da un nuovo segno zodiacale.

L’introduzione di un tredicesimo segno zodiacale, con il misterioso nome di Ofiuco, potrebbe infatti portare un vento di cambiamento nell’ormai consolidato panorama astrologico. Secondo gran parte degli appassionati, questo nuovo segno potrebbe influenzare le sorti degli individui in modi inaspettati, rendendo l’interrogazione dell’universo un compito ancora più complesso.

Ma come è stato possibile tutto ciò? Si racconta che un’oscillazione terrestre, causata dall’attrazione gravitazionale tra Sole e Luna, abbia spinto la NASA a considerare la possibilità di “cambiare l’oroscopo”. Andiamo a scoprire tutta la verità.

Ofiuco, il controverso tredicesimo segno zodiacale

La storia continua a far discutere e a propagarsi sui social network ad intervalli più o meno regolari: la NASA sembra aver fatto una scoperta epocale, introducendo un tredicesimo segno zodiacale chiamato Ofiuco. Questo evento avrebbe quindi causato uno spostamento delle date per gli altri dodici segni zodiacali, stravolgendo così l’oroscopo di tutti gli abitanti del pianeta. Chi era Ariete o Cancro o Scorpione, quindi, ha visto modificare il suo stesso segno zodiacale.

Ma cos’è davvero Ofiuco e perché ogni volta che se ne parla finisce con il suscitare così tanto clamore?

Contrariamente a quanto si possa pensare, Ofiuco non è una nuova costellazione, bensì una figura celeste conosciuta fin dai tempi di Tolomeo. In effetti, la sua prima menzione registrata sembra risalire addirittura al 300 a.C. Tuttavia, è interessante notare che, nonostante parte della sua estensione attraversi l’eclittica (il percorso apparente del Sole nell’arco di un anno), Ofiuco non sia mai stata considerata comunemente una costellazione dello zodiaco. E infatti è l’unica figura celeste che non ha dato il nome a un segno astrologico.

Il personaggio del segno dell’Ofiuco è un uomo che tiene con entrambi le mani un enorme serpente. “Ofiuco”, infatti, significa appunto “colui che porta il serpente” o anche semplicemente “Serpentario”, come viene chiamato in alternativa.

Quindi, come possiamo interpretare tutto questo trambusto? È possibile che la NASA abbia semplicemente sollevato un dibattito sulla nostra comprensione dell’astrologia, sfidando le convenzioni e aprendo nuove prospettive. Dobbiamo considerare Ofiuco come un’aggiunta potenziale, una costellazione che amplia l’orizzonte dei segni zodiacali esistenti? E, soprattutto, il nostro segno zodiacale è cambiato?

La discussione sulle influenze astrologiche è da sempre aperta a interpretazioni e dibattiti. C’è chi segue l’oroscopo fedelmente e chi lo considera solo un gioco divertente. Quindi, sebbene la “scoperta” di Ofiuco possa solleticare la nostra curiosità, è importante mantenere un approccio critico e flessibile. Specie nei confronti delle notizie che ciclicamente spuntano in giro per il web.

Come cambiano i segni zodiacali con l’introduzione dell’Ofiuco?

I nuovi segni zodiacali, quindi, con l’introduzione dell’Ofiuco dovrebbero seguire questo calendario:

Ariete dal 19 aprile al 14 maggio;

Toro dal 15 maggio al 21 giugno;

Gemelli dal 22 giugno al 20 luglio;

Cancro dal 21 luglio al 10 agosto;

Leone dall’11 agosto al 16 settembre;

Vergine dal 17 settembre al 31 ottobre;

Bilancia dal 1 novembre al 13 novembre;

Scorpione dal 14 novembre al 29 novembre;

Ofiuco dal 30 novembre al 18 dicembre;

Sagittario dal 19 dicembre al 20 gennaio;

Capricorno dal 21 gennaio al 16 febbraio;

Acquario dal 17 febbraio al 12 marzo;

Pesci dal 13 marzo al 18 aprile.

Nasa non ha cambiato l’oroscopo. La verità sulla scoperta

Sembra proprio che tutte le notizie che circolano sul tredicesimo segno zodiacale, Ofiuco e la presunta modifica dell’oroscopo da parte della NASA non siano altro che una grandissima bufala.

È importante fare chiarezza su questa questione: la costellazione dell’Ofiuco esiste ed è oggetto di dibattito da secoli per la sua esclusione tra i segni zodiacali ufficiali. Tuttavia, la verità è ben diversa: la NASA non ha mai effettivamente “cambiato” l’elenco dei segni dell’Oroscopo né le date che indicano se si sia nati sotto un segno piuttosto che sotto un altro.

Ma allora da dove viene tutta la storia della “NASA che cambia l’oroscopo”?

L’equivoco sembra essere tornato di moda nel 2016, quando l’Agenzia Spaziale Americana ha pubblicato sul suo blog dedicato ai bambini un articolo (del tutto giocoso e, ripetiamo, dedicato ai più piccoli) riguardante appunto la posizione delle costellazioni e l’attribuzione dei segni zodiacali. In quest’articolo, la NASA si è basata sulla reale posizione delle stelle nello spazio, anziché sulle posizioni tradizionali generalmente utilizzate nell’oroscopo. Di conseguenza, l’86% delle persone si è ritrovato improvvisamente con un segno zodiacale diverso.

Questo avviene poiché i segni zodiacali sono attribuiti in base alle invenzioni dei babilonesi e dalle loro osservazioni del cielo, avvenute più di tremila anni fa. Peccato che l’antico popolo fosse ignaro degli spostamenti dell’asse terrestre e quindi del fatto che la posizione delle costellazioni rispetto al pianeta Terra vari con il tempo.

La verità, quindi, è che i segni zodiacali e l’oroscopo non solo non hanno alcun fondamento scientifico ma non rispecchiano nemmeno le vere posizioni delle costellazioni nell’universo.

Astronomia e astrologia, infatti, sono due discipline completamente diverse. L’astronomia è una scienza che studia il cosmo in modo rigoroso e analitico. Gli astronomi e altri scienziati sanno bene che le stelle distanti anni luce da noi non hanno alcun effetto sull’ordinaria attività umana sulla Terra.

L’astrologia, d’altra parte, è una pratica completamente diversa. Può essere sicuramente affascinante e ci sono tantissime persone che si basano su di essa per vivere e gestire la propria vita. Ma non ha basi scientifiche e nessuno ha mai dimostrato che possa essere utilizzata per prevedere il futuro o al fine di descrivere il comportamento delle persone dalla nascita in avanti.

È quindi importante sempre tenere a mente della distinzione che esiste tra queste due discipline e comprendere che l’astrologia è più legata alle credenze, alle tradizioni e alle interpretazioni soggettive che alla scienza propriamente detta. Lo ripetiamo: è un insieme di pratica affascinanti e di idee suggestive. Ma non è scienza.

Quindi, anche se può essere divertente leggere l’oroscopo e scambiare opinioni sull’influenza dei segni zodiacali o sul calcolo di ascendente e discendente, è fondamentale ricordare che si tratta di un sistema simbolico e interpretativo, e non di una scienza oggettiva. Quindi, non lasciamoci ingannare dalle bufale e godiamoci l’astrologia per quello che è: un affascinante gioco di simboli e significati che possono ispirare riflessioni personali, ma che non possono essere considerati come verità assolute.

Pertanto, tutta la storia sul tredicesimo segno zodiacale introdotto dalla NASA, potete capire a questo punto, è del tutto superflua. Che l’Ofiuco venga incluso o meno tra i segni zodiacali dell’Oroscopo ufficiale, infatti, alla fine della giornata non porterebbe alcun cambiamento effettivo nella vita di nessuno. Anche se potrebbe essere divertente vedere persone che non sopportano i nati sotto segni zodiacali diversi dai propri, diventare di colpo proprio di quel segno zodiacale…