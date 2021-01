L'immagine si muove? L'incredibile illusione ottica

Le illusioni ottiche sono un grande classico del web e piacciono molto a tutti, perchè in effetti riescono ad ingannare il nostro cervello e a farci vedere cose che nella realtà non esistono: sembra magia, ma è scienza.

Questa che vi sottoponiamo oggi è molto interessante perchè ci fa vedere in movimento una cosa che a tutti gli effetti è ferma, ma lampeggia soltanto cambiando colore: anche coprendo in parte l’immagine l’illusione non si arresta, anzi continua il suo effetto in ogni caso e rendersi conto dell’inganno è veramente difficile.

Osservate con attenzione: questi omini sembrano salire sulla scala e poi scendere tuffandosi. In realtà, nessuno di loro è in movimento.

Per ingannare meglio il nostro cervello, c’è un omino all’inizio della scala che sembra sul punto di salire e uno nell’angolo opposto che muove braccia e gambe, ma restando sempre sul posto. Basta osservare l’immagine per qualche secondo, ignorando il fastidio che proviene dal vederla lampeggiare con colori così violenti, per convincersi che gli omini sono perfettamente fermi, eppure i nostri occhi continuano a vederli in movimento.

Tutto merito del “reverse-phi illusion”, l’utilizzo di colori chiari e scuri per creare un senso di movimento: l’alto contrasto fra colori lampeggiante indice i nostri occhi a vedere il movimento in un’immagine che è invece statica. Un “inganno” già conosciuto ed utilizzato in molte altre illusioni, ad esempio in quella che nel 2019 è arrivata al secondo posto nel concorso “Best illusion of the year”: in quel caso l’immagine cambiava colore a seconda della direzione di movimento percepita.

I colori e il movimento fanno miracoli con il nostro cervello e possono convincerci di cose che non esistono: se siete in cerca di qualche immagine che vi faccia “girare” la testa potete divertirvi con questa del lago, con questo pavimento o anche con questi incredibili pesci.