Scorie nucleari, mappa dei depositi in Italia: verifica le zone

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha svelato la lista delle 51 aree in Italia considerate idonee per ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Queste località sono destinate a diventare il luogo di stoccaggio di 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, oltre a ospitare temporaneamente 17.000 metri cubi ad alta intensità provenienti dalle ex centrali e altri impianti nucleari.

La pubblicazione della lista apre ora un periodo di un mese durante il quale gli enti territoriali possono presentare le loro autocandidature, una corsia parallela indicata dal governo per facilitare la scelta del sito. Finora, nessun Comune potenzialmente idoneo ha espresso il proprio favore, rendendo questo passo cruciale per sbloccare il processo.

Come chiarito dal MASE, infatti, gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI (Carta nazionale delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive) e il Ministero della difesa per le strutture militari interessate possono – entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta – presentare la propria autocandidatura chiedere al Ministero e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso per verificarne l’eventuale idoneità. Quindi le tempistiche potrebbero dilatarsi ulteriormente.

Tuttavia, nonostante l’urgenza di trovare una soluzione, il processo si prevede lungo: almeno un anno sulla carta per chiudere la fase di selezione del sito e ben quattro anni per completare la realizzazione del deposito nucleare. In pratica, la prospettiva di vedere la fine del tunnel entro il 2030 sembra essere una sfida complessa e ritardata rispetto alla tabella di marcia iniziale, considerando che l’Italia avrebbe dovuto riportare le sue scorie dall’estero entro il 2025.

Lazio al Centro dell’Attenzione

Con ben 21 siti individuati nel Lazio, la mappa elaborata da Sogin, la società pubblica responsabile del progetto, ha focalizzato l’attenzione su località come Montalto di Castro, Canino, e Soriano nel Cimino, suscitando una vivace opposizione da parte dei sindaci locali. La contesa si è intensificata, portando ad un acceso dibattito tra coloro che si oppongono al piano e coloro che ritengono prioritaria la sicurezza energetica nazionale.