Temperatura più alta mai toccata sulla Terra: non è deserto. Dove

Siete curiosi di sapere dove si trova il luogo della Terra dove è stata registrata la temperatura più alta? Si chiama Furnace Creek Ranch e si trova in quella zona desertica degli Stati Uniti, nota come la Death Valley, situata in California, detiene il Guinness World Records per la temperatura più alta mai registrata, battendo il vecchio primato che apparteneve ad una località situata in Libia.

In verità, la ricerca della temperatura terrestre più alta mai registrata, è stata un’impresa che ha attraversato decenni di dubbi e controversie. Solamente nel 2012, gli studiosi di clima, dovettero smentire il record libico che risaleva a quasi un secolo prima, il 1922, dichiarando un errore di misurazione commesso nella piccola località libica, nota come Aziziya, dove il termometro avrebbe toccato i 57,8°, duranta una fortissima tempesta di sabbia, che potrebbe aver causato un innalzamento improvviso delle temperature.

Ma secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, c’erano prove convincenti per affermare che erano stati commessi errori di misurazione. Dunque per 90 anni, la Libia ha detenuto il record della temperatura più alta in modo illegittimo. Ma andiamo con ordine, perché il 10 luglio 1913, il termometro al Furnace Creek Ranch ha segnato un’incredibile temperatura di 56,7 gradi Celsius, conquistando ufficialmente il titolo di luogo più caldo del mondo secondo il Guinness World Records. Una giornata ardente che ha segnato la storia climatica globale e che ha trasformato questo remoto ranch in un’iconica oasi-resort nel cuore del deserto.