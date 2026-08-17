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Ogni tanto il web riscopre il fascino dei viaggi nel tempo: basta un video, una dichiarazione enigmatica o una profezia raccontata con il tono giusto perché una storia inizi a circolare, dividendo chi ci crede da chi la liquida come intrattenimento virale. L’ultimo caso riguarda un uomo che sostiene di venire dall’anno 6491 e che avrebbe lanciato un avvertimento inquietante sull’umanità.

Il presunto viaggiatore nel tempo afferma di conoscere eventi futuri e scenari catastrofici che attenderebbero il genere umano. Il racconto, come spesso accade in questi casi, mescola toni apocalittici, mistero e dettagli difficili da verificare. Proprio questa ambiguità lo ha reso perfetto per i social, dove le storie sul futuro funzionano perché lasciano sempre una domanda aperta: e se fosse vero?

La storia del presunto viaggiatore dal 6491

L’uomo sostiene di provenire da un’epoca lontanissima, il 6491, e di avere informazioni su ciò che potrebbe accadere alla Terra. Il suo messaggio ruota intorno a un avvertimento: l’umanità, secondo il racconto, sarebbe destinata ad affrontare una fase drammatica se non cambierà direzione. “La consapevolezza delle problematiche ambientali è un aspetto fondamentale di ciò che accadrà nell’immediato futuro”, ha dichiarato.

Si farebbe chiamare James Oliver e appare mascherato. I più attenti sostengono che cames era già apparso su un canale YouTube, Apex TV, dove aveva già spiegato di essere un viaggiatore nel tempo. Nel suo racconto sostiene di non arrivare semplicemente dal futuro, ma da una galassia lontana, e di essere rimasto bloccato sulla Terra. La sua “rivelazione” più inquietante riguarda il destino del pianeta: a suo dire, il riscaldamento globale starebbe spingendo la Terra verso una catastrofe completa, con conseguenze ambientali sempre più gravi nei prossimi anni.

Clima e politica: le crisi dei nostri giorni usate per le profezie

Il presunto viaggiatore se la prende anche con la politica attuale, accusandola di essere troppo divisa per affrontare davvero la crisi climatica. Nel suo messaggio invita i Paesi a collaborare, sostenendo che cooperazione e coscienza collettiva sarebbero decisive per cambiare il futuro dell’umanità. Naturalmente non ci sono prove che confermino la sua identità o il viaggio temporale.

Ovviamente non ci sono nemmeno prove scientifiche a sostegno di queste affermazioni. Non esistono documenti, verifiche indipendenti o elementi concreti che permettano di confermare l’identità del presunto viaggiatore. Per questo la storia va trattata per quello che è.

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Perché queste storie diventano virali

I viaggiatori nel tempo intercettano due paure molto contemporanee: l’incertezza sul futuro e il desiderio di sapere prima cosa accadrà. Crisi climatiche, guerre, intelligenza artificiale, instabilità economica e tensioni globali rendono il domani più difficile da immaginare. Una persona che dice di arrivare da secoli avanti sembra offrire, almeno per gioco, una finestra su ciò che ci aspetta.

Negli ultimi anni sono diventati virali diversi account che sostengono di arrivare dal futuro, spesso con previsioni su catastrofi naturali, invasioni aliene, crisi mondiali o scoperte rivoluzionarie. Quasi sempre, però, le profezie sono formulate in modo generico o vengono rilanciate dopo eventi già avvenuti.