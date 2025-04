Come fa lo specchio a sapere cosa c'è dietro? Ecco spiegato il trend virale di Tik Tok

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Sembra magia, ma è solo fisica. Su TikTok (e di riflesso nei reels di Instagram) sta impazzando un trend che lascia ogni giorno di stucco milioni di utenti. Si tratta di alcuni brevi video nei quali vediamo delle persone che si nascondono dietro un asciugamano o un foglio di carta davanti allo specchio… eppure, come per magia, la loro immagine appare riflessa. Ma com’è possibile? Lo specchio “sa” cosa c’è dietro? Vi facciamo uno spoiler: la risposta è no. Ma capire il motivo di questo mistero è un ottimo esercizio per riscoprire le meraviglie della luce e dell’illusione visiva.

Il mistero dello specchio che “vede” dietro nei trend TikTok

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scena tipo è sempre la stessa: una persona si mette davanti a uno specchio, si copre con qualcosa, poi sposta leggermente la fotocamera (o la testa) e — sorpresa — dietro un foglio o un asciugamano, nello specchio, si intravede qualcosa che dovrebbe essere nascosto. Sembra essere una stregoneria, una specie di magia, ma la spiegazione è molto più concreta. E si chiama angolo di riflessione.

Alla base di ogni specchio, infatti, c’è un meccanismo: lo specchio funziona perché riflette la luce. Quando un raggio di luce colpisce la sua superficie, viene rimandato indietro con lo stesso angolo con cui è arrivato. È il principio base della riflessione: l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione. Quindi, se un oggetto è nascosto da un certo punto di vista, può comunque essere “visto” nello specchio da un’altra angolazione. È una semplice questione di geometria della luce.

In parole povere: lo specchio non “vede” nulla. Riflette solo i raggi luminosi che riceve. Se da una certa posizione non vediamo un oggetto riflesso, basta cambiare punto di vista. Così facendo, intercettiamo i raggi che arrivano da un altro angolo. Ed ecco che l’oggetto nascosto compare nello specchio, come per magia — o meglio, grazie alla fisica. Ecco svelato il mistero che c’è dietro tutti i video virali di TikTok.

Video dello specchio su TikTok: perché ci caschiamo ancora? La scienza che stupisce (di nuovo)

Quello che rende questo trend così affascinante è il fatto che gioca con la nostra percezione. Anche se la riflessione è un fenomeno ben noto (basta pensare agli specchi retrovisori o a quelli usati dal dentista), la sua applicazione in questi video riesce ancora a sorprenderci. Il motivo è semplice: il nostro cervello tende a interpretare le immagini in modo intuitivo, non sempre logico.

Il fatto che un oggetto sembri “apparire” nello specchio anche se crediamo che sia nascosto ci manda subito in tilt. Aggiungiamoci poi il taglio “cinematografico” dato da TikTok, la musica di sottofondo, qualche filtro, una caption accattivante e il gioco è fatto: una semplice dimostrazione di ottica diventa un mini thriller scientifico.

Eppure, se ci riflettiamo (è il caso di dirlo, sic!), questi esperimenti sono una perfetta occasione per rispolverare un po’ di fisica. Gli oggetti riflettono la luce che ricevono — e solo quella. Se un oggetto è completamente illuminato, la luce si riflette in tutte le direzioni, alcune delle quali finiscono sullo specchio in punti non coperti. Basta posizionarsi in corrispondenza del raggio riflesso et voilà: ecco svelato il “mistero”.