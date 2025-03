Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

​Il 15 marzo è una data che ha dato i natali a numerose personalità di spicco nel panorama internazionale, spaziando dalla politica all’arte, dalla scienza allo spettacolo. Ecco una panoramica delle celebrità nate in questo giorno.

Politica e Storia

Andrew Jackson (1767-1845): settimo presidente degli Stati Uniti d’America, in carica dal 1829 al 1837. Figura controversa, è noto per la sua politica populista e per l’implementazione del “Trail of Tears”, la deportazione forzata delle tribù native americane.​

Roberto Maroni (1955-2022): politico italiano, esponente di spicco della Lega Nord. Ha ricoperto ruoli di rilievo come Ministro dell’Interno e Presidente della Regione Lombardia. ​

Scienza e Filosofia

Cesare Beccaria (1738-1794): illuminista italiano, celebre per il suo trattato “Dei delitti e delle pene” (1764), in cui condanna la tortura e la pena di morte, gettando le basi della moderna criminologia.

Zhores Alferov (1930-2019): fisico e politico russo, insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2000 per le sue ricerche sui semiconduttori, fondamentali nello sviluppo dell’elettronica moderna.

Cinema e Televisione

David Cronenberg (nato nel 1943): regista canadese, maestro del body horror, noto per film come “La mosca” (1986) e “Crash” (1996), che esplorano le trasformazioni fisiche e psicologiche dell’essere umano.

Eva Longoria (nata nel 1975): attrice statunitense, divenuta celebre per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie televisiva “Desperate Housewives” (2004-2012). Oltre alla recitazione, è attiva come produttrice e regista. ​

Kellan Lutz (nato nel 1985): attore americano, noto per aver interpretato Emmett Cullen nella saga cinematografica “Twilight” (2008-2012). Ha partecipato anche ad altri film d’azione e serie TV. ​

Musica

Mike Love (nato nel 1941): cantautore statunitense, co-fondatore e membro dei The Beach Boys, band iconica degli anni ’60 nota per successi come “Good Vibrations” e “California Girls”.

Will.i.am (nato nel 1975): rapper, cantante e produttore musicale statunitense, membro fondatore dei Black Eyed Peas, gruppo che ha dominato le classifiche internazionali con brani come “I Gotta Feeling”. ​

Sport

Paul Pogba (nato nel 1993): calciatore francese, centrocampista di talento, ha militato in club prestigiosi come la Juventus e il Manchester United. Con la nazionale francese, ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018

Arte e Cultura

Nicolò Pisano (1470-1536): pittore italiano del Rinascimento, noto per le sue opere religiose e per aver contribuito allo sviluppo dell’arte rinascimentale in Italia.

Loriana Lana (nata nel 1969): scrittrice e musicista italiana, autrice di numerosi testi per canzoni e opere letterarie.

Moda e Spettacolo

Sabrina Salerno (nata nel 1968): cantante, showgirl e attrice, ha segnato gli anni ’80 con il suo stile audace e le sue hit di successo. Nata nel 1968, ha conquistato il pubblico con brani diventati iconici come Boys (Summertime Love), che ha scalato le classifiche internazionali e l’ha resa un’icona della musica pop-dance di quel periodo. Oltre alla carriera musicale, ha lavorato in televisione e al cinema, partecipando a diversi programmi e film, diventando un volto noto dello spettacolo italiano. Ancora oggi mantiene vivo il suo legame con il pubblico, dimostrando di essere una delle artiste più amate della sua generazione.

Alba Arnova (1930-2018): attrice e ballerina argentina naturalizzata italiana, nota per la sua carriera nel cinema italiano degli anni ’50 e ’60.

Letteratura

Carla Porta Musa (1902-2012): scrittrice, saggista e poetessa italiana, ha attraversato un intero secolo, pubblicando opere fino a tarda età e offrendo una testimonianza vivente della storia letteraria italiana.