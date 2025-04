Il 29 Aprile arriva la 'sorpresa' che porterà fortuna. Basta guardare il cielo a quest'ora

Content writer, video editor e fotografa, ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

Il cielo di Aprile ci riserva uno spettacolo celeste che promette non solo meraviglia, ma – secondo la tradizione – anche un pizzico di fortuna. Il 29 Aprile, in particolare, sarà una data da segnare sul calendario per chi ama l’astronomia o semplicemente desidera lasciarsi affascinare da uno spettacolo naturale a occhio nudo. In quella notte, infatti, si verificherà un raro incontro tra pianeti e stelle, che culminerà con la comparsa di una delle costellazioni più cariche di fascino e significato: le Pleiadi.

L’appuntamento con la meraviglia celeste

Nelle prime ore del mattino del 29 Aprile, poco prima dell’alba, basterà volgere lo sguardo verso l’orizzonte orientale per assistere a una doppia congiunzione: Marte si avvicinerà a Nettuno, mentre poco più in alto anche Saturno sarà visibile, formando una sorta di linea immaginaria nel cielo. Ma la vera sorpresa – e forse anche il motivo per cui molti parlano di “fortuna” – arriva con la presenza delle Pleiadi, l’ammasso stellare che da sempre affascina l’umanità.

Le Pleiadi: tra scienza e leggenda

Conosciute fin dall’antichità e visibili a occhio nudo, le Pleiadi si trovano nella costellazione del Toro. Sono spesso chiamate anche “le Sette Sorelle”, e la loro bellezza è stata celebrata in poesie, miti e leggende di molte culture. In diverse tradizioni popolari, la loro apparizione nel cielo è stata associata a eventi positivi, cicli agricoli favorevoli e – più modernamente – a un simbolo di speranza e fortuna.

Nel contesto di questa notte astronomica particolare, la loro comparsa nel cielo del 29 Aprile assume un valore speciale. L’idea che portino fortuna, seppur non scientificamente dimostrata, aggiunge un tocco di magia a quello che già di per sé è un evento raro e affascinante.

Come osservare il fenomeno

Per godere appieno di questa visione, il consiglio è quello di svegliarsi prima dell’alba e trovare un punto con il cielo sgombro da ostacoli e luci artificiali. L’ideale sarebbe un luogo in aperta campagna o una terrazza rivolta a est. Non sono necessari strumenti particolari: binocoli e telescopi possono sicuramente arricchire l’esperienza, ma anche a occhio nudo sarà possibile distinguere chiaramente i pianeti e l’ammasso delle Pleiadi, con il loro caratteristico aspetto “a grappolo”.

L’orario ideale per l’osservazione è tra le 4:30 e le 5:30 del mattino, quando il cielo è ancora sufficientemente buio da permettere una visione limpida, ma i corpi celesti cominciano a emergere con chiarezza e ad essere chiaramente visibili senza particolari strumentazioni tecniche, semplicemente a occhio nudo.

Un preludio all’estate astronomica

Questo spettacolo del 29 Aprile rappresenta anche un’anteprima di ciò che il cielo ci regalerà durante l’estate: i pianeti più luminosi – Giove, Saturno, Marte e Venere – saranno protagonisti delle notti nei mesi a venire, offrendo agli appassionati molteplici occasioni di osservazione.

Fortuna o coincidenza?

Che si tratti di semplice bellezza celeste o di un vero e proprio segno di buon auspicio per i mesi a venire, la notte del 29 Aprile merita senza dubbio di essere vissuta con il naso all’insù. A volte, basta alzare lo sguardo per sentirsi più leggeri, più connessi al cosmo, e forse – chissà – un po’ più fortunati.