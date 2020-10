Chi è Sofia Cerio, alunna de 'Il Collegio 5'

Partirà ufficialmente il 27 ottobre su Rai2 la nuova stagione del docu-reality Il Collegio e, tra i nuovi ventuno studenti, c’è anche Sofia Cerio: la ragazza ha 15 anni ed è originaria di Pesaro, nelle Marche. La giovanissima Sofia ha un profilo Instagram e un profilo Tik Tok. Su Instagram – dove attualmente la marchigiana ha più di 4000 follower – ci sono in realtà poche foto della nuova alunna. Qualche immagine con le amiche, qualche scatto di sé e, soprattutto, tutto l’amore e l’affetto che Sofia prova nei confronti del suo cane, a cui la studentessa dedica molte stories.

Su TikTok Sofia sembra invece più attiva: ha circa 1100 follower pubblica molti video e la sua descrizione recita “don’t be sad because sad backwards is das and das not good”. Come se la caverà la ragazza marchigiana tra i banchi di scuola del nuovo collegio di Anagni, ambientato nel 1992?

La nuova edizione de Il Collegio – la quinta – partirà ufficialmente martedì 27 ottobre come sempre su Rai2: la classe si sposterà dal 2020 al 1992. La voce narrante della nuova stagione sarà quella di Giancarlo Magalli, che torna ad essere il narratore delle vicende dei ragazzi. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso. Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale Le Pensionnat – That’ll teach’em di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano. La location si è spostata dalla Lombardia al Lazio: il nuovo collegio sarà dunque il Regina Margherita di Anagni (in provincia di Frosinone). Gli alunni della nuova classe sono ventuno in totale.