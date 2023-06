123 anni, ecco la dieta segreta della donna più vecchia al mondo

Amantina dos Santos Duvirgem, conosciuta affettuosamente come Dona Júlia, è senza dubbio una donna straordinaria. Recentemente ha festeggiato il suo 123° compleanno, lasciando tutti a bocca aperta e rivelando finalmente il suo segreto per una vita così lunga e invidiabile. Ebbene sì, c’è una dieta dietro a tutto questo, e sembra essere l’elisir personale di Dona Júlia per sfidare il tempo.

Il segreto della dieta della donna più vecchia del mondo

Il segreto di questa incredibile donna? Niente di meno che le uova sode, mangiate fedelmente ogni giorno. Non importa se a pranzo o a cena, basta solo che siano presenti nel menù giornaliero di Dona Júlia. Questo ingrediente semplice ma potente sembra averle conferito una vitalità straordinaria che le ha permesso di superare gli anni senza intoppi.

SCOPRI ANCHE:– Uova sode, il trucco del ‘cucchiaino’ per una cottura perfetta

Ma non è tutto. Oltre alle uova, Dona Júlia ha un’altra carta vincente nella sua dieta: il Bolo de Polvilho. Questa torta brasiliana a base di farina di manioca è diventata una delle sue golosità preferite. E chissà, forse è proprio alla base del segreto del suo sorriso contagioso e del suo spirito gioviale.

Ciò che rende ancora più incredibile questa donna eccezionale è il fatto che non soffre di diabete, mal di testa o ipertensione. Niente di tutto questo sembra intaccare la sua gioia di vivere. E la cosa più stupefacente? Non prende alcun tipo di medicina! Dona Júlia sembra essere stata dotata di una salute di ferro che farebbe invidia a chiunque. E non solo, alla festa del suo 123° compleanno, ha persino ballato con gioia e leggerezza, dimostrando che l’età è solo un numero per lei.

Quali sono i benefici delle uova sode nella dieta?

Mangiare uova sode può offrire numerosi benefici per la salute. E non lo diciamo solo perché rappresentano il segreto della dieta della donna più vecchia del mondo. Ecco alcuni dei vantaggi di includere questo alimento nella propria alimentazione: