Tik Tok, Elisa Esposito mostrerà quel tatuaggio il 1 Settembre?

Elisa Esposito è la regina del corsivo e dell'”amiœ”, termine dello slang giovanile entrato ormai pienamente nella cultura pop italiana grazie ai video delle sue lezioni e alle polemiche che hanno generato (e che hanno contribuito a darle ulteriore visibilità e celebrità).

Ebbene, non tutti sanno che la bella Elisa aveva fatto una promessa ai suoi follower, ovvero quella di tatuarsi la scritta “amiœ” al raggiungimento del milione di follower su TikTok. Cifra che è riuscita a raggiungere da qualche giorno.

Ebbene, mentre stava arrivando al fatidico numero a 6 zeri, aveva cominciato ad avvertire qualche timore, scrivendo “manca poco ed ho paura perché poi dovrò farlo veramente“. Ora, oltre ai mille complimenti per il milione raggiunto, tra i tanti commenti entusiasti dei fan che celebrano questo traguardo non manca chi le ha ricordato della sua promessa: dovrà tatuarsi la parola “amiœ” addosso.

Elisa ha rassicurato tutti i suoi fan: lo farà presto. “Sono tornata oggi a Milano – ha dichiarato – sono stata in vacanza in Calabria fino a ieri e domani riparto per la Sardegna. Inoltre ad agosto i tatuatori sono generalmente chiusi. Quindi non posso farmi un tatuaggio adesso, soprattutto se domani ritorno al mare. Perciò ho preso l’appuntamento il 1 settembre. State tranquilli che lo faccio… se ve l’ho detto“.

Appuntamento solo rimandato, dunque. La Esposito vuole godersi ancora le vacanze estive e il mare e quindi attenderà settembre per farsi tatuare la parola “amiœ“.

Tra un ironico “ci crediamo” e un “non se lo farà mai” sono in tanti gli utenti di TikTok che non le credono… A loro si aggiungono quelli che le ricordano come non sia così brava a mantenere le promesse.

Lei stessa aveva assicurato infatti che ad un milione di follower avrebbe smesso di parlare in corsivo ma, nonostante li abbia raggiunti, sta continuando imperterrita… Aspetterà i 2M per cambiare, magari mentre mostra il suo nuovo tatuaggio?