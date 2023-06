Fantasmi in casa, come sapere se la tua abitazione è infestata

La tua casa può essere davvero infestata dai fantasmi? Le storie di fantasmi accompagnano tutti sin dall’infanzia e, anche da adulte, ci sono persone che credono che questi esseri possano abitare la casa e cercano di studiare come cacciare gli spiriti . Ma come accorgersi se ciò accade veramente?

Considerate che avere i fantasmi in casa non significa vivere sempre le stesse situazioni, a volte si può anche convivere con queste presenze. Se però la situazione è abbastanza seria da meritare la vostra attenzione, allora indagate in maniera più approfondita.

Le sensazioni sarebbero diverse: ci si potrebbe sentire osservati, avvertire la presenza di qualcuno in casa o la sensazione che qualcuno ci tocchi. Oltre a queste impressioni, ci sono dei precisi segnali che possono far capire se ci sono esseri soprannaturali in casa: luci che si accendono e si spengono ad esempio, oggetti che cadono, animali domestici particolarmente nervosi o che manifestano atteggiamenti strani, diversi dal solito, e voci, sussurri tipici dei fantasmi.

SCOPRI ANCHE: Hai prurito all’orecchio destro? Ecco il presagio della ‘strega’

8 segnali che la tua casa potrebbe essere infestata dai fantasmi

Se vuoi sapere nello specifico quali sono gli 8 segnali inconfondibili che ti fanno capire se la tua casa è abitata dai fantasmi, ecco un elenco completo:

luci che si accendono e che si spengono da sole

lampadine che soffiano

rumore di oggetti che cadono, ma quando vai a cercare cosa sia caduto, non trovi nulla

ombre in casa

comportamenti strani da parte di animali domestici: i cani possono abbaiare o ringhiare verso qualche oggetto o verso un muro, i gatti possono fissare un punto immobilizzandosi.

avvertire voci, sussurri, come se qualcuno ti chiami anche quando sei solo in casa

avvertire, nebbie forme trasparenti in movimento

sbalzi di temperatura improvvise

Quanti tipi di fantasmi esistono?

I fantasmi non sono tutti uguali, ne esistono diversi tipi, scopriamo quali e quanti sono:

Poltergeist: è un fantasma rumoroso, quando si muove sposta oggetti, rompe piatti, sbatte le porte, ma fa anche rumore con la sua voce. Si crede sia legato alla presenza di bambini. Non è un fantasma pericoloso. Residui psichici: si tratta di fantasmi che fanno sempre le stesse cose negli stessi posti Il doppio o apparizione-crisi: si tratta di un fantasma ambasciatore di morte, solitamente si mostra ai parenti di una persona che sta per morire e assume le sembianze del malato Gli spettri ciclici: anche questi – come i primi – sono fantasmi non pericolosi, che appaiono in un determinato posto, in ricordo di un avvenimento che riguardi un loro caro. Fantasmi domestici: sono i fantasmi che infestano la casa da secoli, magari ignari di essere morti Ectoplasma: è una materia nebbiosa Banshee: sono i fantasmi femminili di Irlanda, Galles e Scozia, legati ad una particolare tradizione e famiglia

Le case più infestate d’Italia

In Italia sarebbero diverse le case infestate dai fantasmi, secondo chi crede a questi esseri soprannaturali. Ad esempio dentro Palazzo Vecchio, a Firenze, si dice che si aggiri lo spettro illustre Baldo di Piero Bruni, anche noto come Baldaccio d’Anghiari, nato nel 1400 e vittima di una congiura. Ad Arezzo, nella Torre del castello dei Conti Guidi di Poppi, si aggirerebbe il fantasma di Matelda, vissuta nel 1200.

La casa più infestata d’Italia – secondo alcuni – è però la cosiddetta “casa rossa” a Bindo (frazione di Cortenova, Lombardia). Chiamata così per il suo colore vermiglio e lasciata completamente abbandonata. Per questo, nel tempo, è diventata per tutti la “villa delle streghe“, infestata da fantasmi. Tante le storie e gli episodi legati al satanismo che sono state legate a questa casa.

Come queste ce ne sono tante altre in Italia e, solitamente, si presentano in modo simile: casa abbandonate, in stato decadente, con grandi stanze all’interno, altissimi soffitti e quadri antichi di chi, un tempo, abitava lì.