Gennaio è il mese perfetto per iniziare a pianificare le vacanze estive. Se sogni spiagge soleggiate, città ricche di storia o destinazioni esotiche, questo è il momento giusto per prenotare i voli e risparmiare. Grazie alle offerte disponibili ora, puoi bloccare biglietti aerei per l’estate 2025 a partire da soli 60€. Ecco tutto quello che devi sapere per approfittare di queste tariffe imperdibili.

Perché prenotare ora

Secondo alcuni esperti di viaggio, gennaio rappresenta il periodo migliore per trovare voli low-cost. Le compagnie aeree lanciano le prime promozioni dell’anno, garantendo prezzi accessibili per chi prenota in anticipo. Skyscanner conferma che la flessibilità è fondamentale: scegliere date alternative o partire in giorni meno richiesti può abbassare notevolmente il costo del volo. Prenotare ora non significa solo risparmiare, ma anche avere più opzioni per scegliere gli orari e i posti migliori.

Le mete più convenienti per l’estate 2025

Ci sono alcune delle destinazioni molti interessanti per chi vuole viaggiare spendendo poco.

Atene, Grecia – da 60€

La Grecia è sempre una delle mete estive più amate. Volare ad Atene da città come Milano o Roma può costare meno di 60€, soprattutto se prenoti ora. Oltre alla capitale, potrai esplorare le vicine isole del Mar Egeo, come Santorini o Mykonos, perfette per una vacanza tra mare e cultura.

Bari – da 50€

Anche se sembra una meta insolita per chi vive già in Italia, Bari è un ottimo punto di partenza per visitare la Puglia o raggiungere destinazioni del Mediterraneo come la Grecia o l’Albania. I voli interni o per l’estero da qui sono tra i più economici.

Barcellona, Spagna – da 70€

La città catalana offre una combinazione unica di cultura, gastronomia e vita notturna. Prenotare ora significa garantirsi voli low-cost da diverse città italiane come Torino o Venezia.

Corfù, Grecia – da 55€

Un’isola verde e tranquilla, perfetta per chi cerca relax. I voli diretti da città italiane come Bologna sono disponibili a prezzi stracciati.

Budapest, Ungheria – da 40€

Se ami le città europee dal fascino storico, Budapest è un’ottima scelta. I prezzi dei voli da Milano o Napoli partono da soli 40€.

Consigli per ottenere il massimo risparmio

Prenota con flessibilità : usa strumenti come “Ovunque” di Skyscanner per esplorare destinazioni economiche in base alle date disponibili.

: usa strumenti come “Ovunque” di Skyscanner per esplorare destinazioni economiche in base alle date disponibili. Iscriviti agli alert di prezzo : questa funzione ti avviserà ogni volta che il costo di un volo scende.

: questa funzione ti avviserà ogni volta che il costo di un volo scende. Valuta aeroporti alternativi : se vivi vicino a più aeroporti, controlla i voli in partenza da ciascuno di essi.

: se vivi vicino a più aeroporti, controlla i voli in partenza da ciascuno di essi. Acquista di mattina: secondo alcune analisi, le offerte migliori si trovano al mattino presto.

Cosa considerare oltre il volo

Anche se il biglietto aereo è una parte importante del viaggio, non dimenticare di pianificare il resto:

Prenota gli alloggi in anticipo per evitare rincari;

in anticipo per evitare rincari; Cerca attività e tour locali con sconti early-bird;

con sconti early-bird; Controlla il costo dei trasporti interni, soprattutto se hai intenzione di spostarti tra diverse città o isole.

Gennaio è il mese delle opportunità per i viaggiatori. Con voli a partire da 60€, puoi assicurarti una vacanza da sogno senza svuotare il portafoglio. Che tu scelga una spiaggia greca, una città spagnola o una capitale dell’Est Europa, il segreto è agire subito: queste offerte non durano per sempre. Prepara le valigie e inizia a contare i giorni per l’estate 2025!